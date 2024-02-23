Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Punya Trust Issue di Hubungan Asmara, Ada Virgo Si Perfeksionis

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |15:00 WIB
5 Zodiak Punya Trust Issue di Hubungan Asmara, Ada Virgo Si Perfeksionis
Zodiak dengan trust issue di asmara, (Foto: Unsplash)
A
A
A

TRUST issue atau masalah kepercayaan seringkali menjadi ujian serius bagi banyak orang. Dengan banyaknya kisah perselingkuhan atau pengkhianatan, tak heran jika kepercayaan menjadi hal yang sulit untuk dibangun dalam sebuah hubungan.

Nah, menurut astrologi, ada beberapa tanda zodiak memiliki masalah kepercayaan dalam menjalin hubungan. Mewarta Astrotalk, Minggu (25/2/2024), berikut lima zodiak yang disebut punya trust issue, krisis kepercayaan dalam hubungan.

1. Scorpio: Scorpio dikenal karena intensitas dan semangatnya. Meskipun Scorpio cenderung setia, namun emosi yang mendalam bisa memicu pikiran berlebihan dan rasa curiga. Mereka butuh waktu untuk sepenuhnya percaya dan jika kepercayaan itu dirusak luka lama mereka akan semakin dalam.

2. Cancer: Cancer, zodiak yang sensitif dan penuh kasih sayang. Sifat protektif mereka terkadang dapat berubah menjadi tidak mudah percaya. Ketakutan akan luka emosional mendorong Cancer untuk membangun tembok di sekitar hati mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement