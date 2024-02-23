5 Zodiak Punya Trust Issue di Hubungan Asmara, Ada Virgo Si Perfeksionis

TRUST issue atau masalah kepercayaan seringkali menjadi ujian serius bagi banyak orang. Dengan banyaknya kisah perselingkuhan atau pengkhianatan, tak heran jika kepercayaan menjadi hal yang sulit untuk dibangun dalam sebuah hubungan.

Nah, menurut astrologi, ada beberapa tanda zodiak memiliki masalah kepercayaan dalam menjalin hubungan. Mewarta Astrotalk, Minggu (25/2/2024), berikut lima zodiak yang disebut punya trust issue, krisis kepercayaan dalam hubungan.

1. Scorpio: Scorpio dikenal karena intensitas dan semangatnya. Meskipun Scorpio cenderung setia, namun emosi yang mendalam bisa memicu pikiran berlebihan dan rasa curiga. Mereka butuh waktu untuk sepenuhnya percaya dan jika kepercayaan itu dirusak luka lama mereka akan semakin dalam.

2. Cancer: Cancer, zodiak yang sensitif dan penuh kasih sayang. Sifat protektif mereka terkadang dapat berubah menjadi tidak mudah percaya. Ketakutan akan luka emosional mendorong Cancer untuk membangun tembok di sekitar hati mereka.