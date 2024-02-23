5 Zodiak Wife Material Banget, Ada Cancer hingga Pisces

SETIAP orang pasti mengharapkan jodoh atau pasangan yang baik, dapat diandalkan, dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia. Selain wanita, para pria pun menginginkan wanita yang tak hanya berparas cantik tapi juga baik dan berkualitas.

Nah, menurut astrologi, ada beberapa zodiak yang dianggap paling sempurna untuk dijadikan istri alias memiliki wife material dalam dirinya. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (24/2/2024) berikut lima zodiak paling wife material untuk menjadi istri.

1. Cancer: Wanita Cancer mampu menciptakan lingkungan rumah yang hangat dan penuh kasih sayang. Mempunyai emosional dan intuisi yang kuat membuat mereka dapat selaras dengan kebutuhan pasangan.

2. Libra: Zodiak ini dikenal dengan keanggunan dan pesonanya. Istri Libra bisa menjadi pendamping yang harmonis, mampu menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan. Dengan pemikiran diplomatis dan adil, mereka memastikan bahwa cinta tumbuh subur dalam suasana kesetaraan dan saling pengertian.