HOME WOMEN LIFE

Viral Siswa Hitung Soal MTK Pakai Kalkulator Raksasa, Netizen: Mesin Kasir?

Lidia Pratama , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |17:30 WIB
Viral Siswa Hitung Soal MTK Pakai Kalkulator Raksasa, Netizen: Mesin Kasir?
Viral siswa pakai kalkulator raksasa, (Foto: TikTok @shandekerane)
A
A
A

BARU-baru ini video seorang siswa yang tengah menggunakan kalkulator mendadak viral di linimasa media sosial TikTok. Pasalnya, siswa tersebut menggunakan kalkulator yang berukuran tak lazim daripada kalkulator pada umumnya.

Video berdurasi 9 detik yang diunggah oleh akun TikTok @shandekerane, mulanya memperlihatkan kalkulator hitam sang pemilik akun, yang berukuran normal standar pada umumnya serta halaman kertas yang dipenuhi angka-angka, serta alat tulis pensil dan penghapus.

Nah, menariknya saat kamera diarahkan ke samping kiri, tampak seorang siswa laki-laki yang sedang fokus mengerjakan soal Matematika, menggunakan kalkulator berwarna oranye berukuran super besar, kalkulator raksasa yang bahkan hampir memenuhi sebagian meja belajar miliknya.

(Foto: TikTok @shandekerane) 

"Saya tidak mengerti, izinkan saya bertanya kepada teman duduk saya" tulis pemilik akun dalam bahasa inggris sebagai keterangan video, dikutip Jumat (23/2/2024)

Telusuri berita women lainnya
