HOME WOMEN LIFE

5 Potret Keseruan Miss Indonesia Audrey Vanessa di Opening Dinner Miss World 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |16:33 WIB
5 Potret Keseruan Miss Indonesia Audrey Vanessa di Opening Dinner Miss World 2024
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022, (Foto: Instagram @audreyyvanessa)
A
A
A

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa kembali membagikan potret keseruan dan kebersamaan dirinya bersama dengan para finalis lainnya menjalani karantina Miss World 2024 New Delhi, India, jelang perhelatan malam final Miss World 2024.

Salah satunya, di momen Opening Dinner yang dibagikan Audrey di laman Instagram pribadinya, @audreyvanessa. Dalam beberapa potret yang ia unggah itu, ia tak hanya terlihat kompak, namun juga tampak begitu akrab bersama kontestan Miss World 2024 lainnya.

Seperti apa potret terbaru kebersamaan Audrey Vanessa dengan kontestan Miss World 2024 lainnya di momen Opening Dinner tersebut? Berikut ulasan lima potretnya, Jumat (23/2/2024)

1.Selfie bareng kontestan: Dalam potret ini, Audrey tampak melakukan selfie bersama dua kontestan Miss World 2024 dari Vietnam dan Morocco. Semuanya kompak melempar ekspresi senyum manis dan pose heart cheek yang menggemaskan.

 

2.Kompak dengan ekspresi duck face: Audrey dan kontestan Miss World 2024 dari Vietnam dan Morocco itu juga tampak foto bareng dengan ekspresi lain yang tak kalah menggemaskan, yakni ekspresi duck face. Cute ya!

 

Halaman:
1 2
      
