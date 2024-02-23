Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sisca Soewitomo Shock Lihat Sisca Kohl Masak: Bikin Saya Gemas!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |17:05 WIB
Sisca Soewitomo Shock Lihat Sisca Kohl Masak: Bikin Saya Gemas!
Sisca Kohl dan Sisca Soewitomo. (Foto: Instagram)
A
A
A

SISCA Kohl memang dikenal sebagai content creator yang kerap melakukan eksperimen pada makanan. Dia memang membuat beberapa masakan yang terkadang di luar nalar, baru-baru ini adalah gulai lobster.

Namun yang unik, gulai lobster yang ia buat ini menggunakan tambahan keju dan juga matcha. Selain tampilannya yang menarik, rasa dari gulai lobster ini tentu sangat unik. Video itu pun mendapat reaksi dari Chef senior Sisca Soewitomo pun menyaksikan video yang saat Sisca Kohl membuat gulai lobster.

Sisca Soewitomo

"Sahabatku tercinta, hayo siapa yang berani mencoba recook resep gulai hijaunya Sisca Kohl? Saya baru kali ini melihat ada yang memasak gulai dengan menggunakan matcha dan keju. Sisca Kohl ada-ada saja," tulis Sisca Soewitomo dalam keterangan videonya.

Terlihat sang juru masak itu menyaksikan tahap demi tahap saat Sisca Kohl memasak. Ia pun memberi reaksi saat Sisca Kohl menuangkan santan untuk gulai.

"Ini video yang saya lihat kemarin dan bikin saya gemas. Waduh santannya banyak banget. Pakai santan enggak usah banyak-banyak," ungkap Sisca Soewitomo.

