Sakit di Pesawat? Begini 8 Cara Mengatasinya Menurut Pakar Kesehatan

ADA sejumlah kondisi tidak menyenangkan, bahkan berpotensi berbahaya yang dapat dialami wisatawan selama penerbangan. Dari mual, diare, sakit kepala, pusing, hidung tersumbat, hingga pembekuan darah.

“Infeksi sinus yang parah terkadang bisa memburuk saat terbang karena perubahan tekanan udara,” ujar Asisten Profesor dan Spesialis Penyakit Dalam (Internis) di Mount Sinai, Dr. Danielle Qing.

Hal ini kata dia, dapat menyebabkan sensasi pecah di gendang telinga. Selain itu, turbulensi dapat memperburuk keadaan.

“Pesawat terbang adalah tempat yang lucu karena hal-hal yang mudah diperbaiki di darat lebih sulit diperbaiki di udara karena kurangnya sumber daya dan orang untuk memperbaikinya,” ungkap Daniel Chandler, dokter perawatan primer di Tufts Medical Center.

Namun, ada beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini jika Anda sakit di pesawat. Berikut ulasannya berdasaran saran atau rekomendasi dari para dokter atau pakar kesehatan, sebagaimana dikutip dari HuffPost.

1. Hindari melihat layar

“Jika Anda mengalami mabuk perjalanan, cobalah menghindari hal-hal yang bersifat visual, seperti ponsel atau TV pesawat. Sebaliknya, tidurlah. Namun jika Anda tidak bisa tidur, dengarkan sesuatu seperti musik, siniar, atau buku audi,” kata Chandler.

Menurut Dr. Rabia De Latour, ahli gastroenterologi dan asisten profesor kedokteran di NYU Grossman School of Medicine tataplah langit jika duduk di dekat jendela.

2. Terhidrasi

Jika Anda mengalami mual atau gejala gastrointestinal, pertolongan terbaik adalah tetap terhidrasi. Namun, pastikan untuk minum secara perlahan dan hati-hati untuk menghindari buang air kecil lagi.

“Cobalah hidrasi dengan air, bukan minuman berkarbonasi,” kata De Latour.

Lingkungan kabin pesawat bisa menyebabkan dehidrasi. Mendapatkan banyak H2O juga dapat membantu mengatasi sakit kepala dan pusing.

3. Makan meski sedikit

Terkadang, makan adalah pilihan terakhir yang inginkan ketika sakit. “Cobalah roti atau biskuit. Memiliki sedikit makanan hambar di perut Anda sebenarnya bisa menghilangkan sedikit rasa mual,” kata Chandler.

4. Meminum obat

“Saat Anda bepergian, ada baiknya selalu menyiapkan persediaan obat-obatan tambahan, terutama jika memiliki kondisi kronis tertentu, seperti diabetes atau angina,” kata Dr. Danielle Qing.

Misalnya, jika Anda memiliki gangguan kejang, dia menyarankan agar menyiapkan obat kejang. Dia mencatat bahwa banyak wisatawan membawa obat-obatan seperti ibuprofen, aspirin, Pepto-Bismol, Tylenol, Benadryl dan Excedrin untuk mengatasi potensi masalah kesehatan.