Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sabar Tahan Emosi, Begini Cara Hadapi Penumpang Songong di Pesawat

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |12:03 WIB
Sabar Tahan Emosi, Begini Cara Hadapi Penumpang Songong di Pesawat
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT menghadapi situasi di mana penumpang pesawat bertindak kasar, songong atau bahkan 'menjajah' tempat duduk Anda, penting untuk tetap tenang, sabar dan mengambil langkah-langkah tepat tanpa mengedepankan emosi untuk menangani masalah tersebut.

Menanggapi potret kaki yang menyelinap ke ruang penumpang lain belum lama ini viral di Reddit. Banyak orang berpikir bagaimana mereka akan menangani situasi serupa jika terjadi pada mereka.

Postingan tersebut menuai banyak komentar, pengguna bernama 'Stefahnia' memperingatkan untuk tidak menjadi orang yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam gambar yang dia bagikan, kaki seseorang terlihat menjangkau sela-sela kakinya hingga hampir menyentuh tumit kanannya, termasuk pelanggaran privasi yang jelas.

Dalam menghadapi situasi seperti itu, penting untuk tetap tenang dan menggunakan taktik komunikasi yang sopan namun tegas.

Minta bantuan awak kabin jika diperlukan dan laporkan insiden tersebut kepada maskapai penerbangan setelah pendaratan.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Dengan menjaga ketenangan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, Anda dapat menangani situasi tersebut dengan lebih efektif dan menjaga kenyamanan serta keamanan selama penerbangan.

Gambar tersebut dengan cepat menjadi viral, dengan lebih dari 2.000 orang menanggapi gambar tersebut – sebagian besar merasa ngeri dengan pelanggaran ruang pribadi atau dengan cerita tentang apa yang mereka lakukan ketika hal serupa terjadi pada mereka di pesawat.

Melansir New York Post, seorang pengguna Reddit dengan nama @253ish menceritakan pengalamannya baru-baru ini, mengatakan bahwa hal serupa terjadi padanya.

Namun, dalam kasusnya, bukan hanya kakinya yang menyelinap ke ruang kaki, tetapi pria tersebut bahkan menggerakkan jari kakinya ke betisnya.

Pengguna tersebut merasa sangat terganggu dengan insiden tersebut dan mencoba untuk menendang balik ke arahnya beberapa kali tanpa berhasil. Penumpang nakal itu baru berhenti ketika pacarnya mulai menginjak kakinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement