Sabar Tahan Emosi, Begini Cara Hadapi Penumpang Songong di Pesawat

SAAT menghadapi situasi di mana penumpang pesawat bertindak kasar, songong atau bahkan 'menjajah' tempat duduk Anda, penting untuk tetap tenang, sabar dan mengambil langkah-langkah tepat tanpa mengedepankan emosi untuk menangani masalah tersebut.

Menanggapi potret kaki yang menyelinap ke ruang penumpang lain belum lama ini viral di Reddit. Banyak orang berpikir bagaimana mereka akan menangani situasi serupa jika terjadi pada mereka.

Postingan tersebut menuai banyak komentar, pengguna bernama 'Stefahnia' memperingatkan untuk tidak menjadi orang yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam gambar yang dia bagikan, kaki seseorang terlihat menjangkau sela-sela kakinya hingga hampir menyentuh tumit kanannya, termasuk pelanggaran privasi yang jelas.

Dalam menghadapi situasi seperti itu, penting untuk tetap tenang dan menggunakan taktik komunikasi yang sopan namun tegas.

Minta bantuan awak kabin jika diperlukan dan laporkan insiden tersebut kepada maskapai penerbangan setelah pendaratan.

Dengan menjaga ketenangan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, Anda dapat menangani situasi tersebut dengan lebih efektif dan menjaga kenyamanan serta keamanan selama penerbangan.

Gambar tersebut dengan cepat menjadi viral, dengan lebih dari 2.000 orang menanggapi gambar tersebut – sebagian besar merasa ngeri dengan pelanggaran ruang pribadi atau dengan cerita tentang apa yang mereka lakukan ketika hal serupa terjadi pada mereka di pesawat.

Melansir New York Post, seorang pengguna Reddit dengan nama @253ish menceritakan pengalamannya baru-baru ini, mengatakan bahwa hal serupa terjadi padanya.

Namun, dalam kasusnya, bukan hanya kakinya yang menyelinap ke ruang kaki, tetapi pria tersebut bahkan menggerakkan jari kakinya ke betisnya.

Pengguna tersebut merasa sangat terganggu dengan insiden tersebut dan mencoba untuk menendang balik ke arahnya beberapa kali tanpa berhasil. Penumpang nakal itu baru berhenti ketika pacarnya mulai menginjak kakinya.