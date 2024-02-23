Kartika Putri Klarifikasi Terkait Luka-Luka di Wajahnya, Ngaku Alergi Obat Autoimun

KARTIKA Putri membeberkan soal kondisi wajahnya yang dipenuhi luka-luka sejak beberapa hari lalu. Dia pun baru-baru ini memberikan kronologi terkait kondisinya saat ini.

Kartika Putri mengaku tidak ingin kondisinya membuat banyak orang berspekulasi simpang siur tentang penyakit apa yang sedang dialaminya saat ini.

“Biar beritanya nggak simpang siur, terlebih orang yang percaya mitos dll (ternyata masih banyak orang yang suka tebak-tebakan dan tahayyul),” ujar Kartika Putri, dalam unggahan story di akun Instagramnya, @kartikaputriworld, Jumat, (23/2/2024).

Di postingan story Instagramnya itu, Kartika Putri juga mengungkapkan bahwa kondisi yang dialaminya saat ini adalah akibat alergi obat untuk treatment dari Autoimun yang sudah dideritanya sejak lima tahunan.

“Aku sudah kurang lebih lima tahunan didiagnosa Autoimun. Alhamdulillah aku juga sudah ikhtiar dengan dua kali stemcell. Syukurnya baik-baik saja,” tuturnya.

“Qadarullah minggu lalu aku minum pain killer untuk treatment sepertinya aku imunnya lagi nggak Ok jadinya alergi sama obat pain killer nya,” katanya.

Kartika Putri lantas menjelaskan, kondisi luka-luka di wajahnya itu awalnya semakin memburuk sejak 20 Februari 2024. Bahkan, sempat membuatnya susah makan hingga dia kesulitan memberi ASI untuk sang anak. Hal itulah yang akhirnya membuat Kartika Putri mantap untuk berobat ke Singapura demi bisa cepat-cepat sembuh dari kondisi yang dialaminya itu.

“Ini tanggal 20 Februari. Aku mau cepet sembuh karena aku masih mengasihi anak aku. Khawatir kalau susah makan ASI-nya bakalan nggak cukup jadi aku semangat buat cepet sembuh. Sampe akhirnya aku putusin buat berobat ke Singapura," katanya.

Lalu, saat tiba di Singapura, tepatnya pada 21 Februari 2024, Kartika lantas langsung bertemu dengan dokter Dermatology di Rumah Sakit Gleneagles Singapura. Di sana ia mengaku diberi obat dan cream, dan diharuskan untuk kembali kontrol tiga hari kemudian.

Lalu, tiga hari kemudian, tepatnya di hari ini, Kartika Putri mengaku telah menjalani serangkaian skrining kesehatan. Apalagi, ternyata sebelumnya, ia pernah memiliki riwayat Autoimun. Bahkan, skrining yang dilakukannya hari ini juga dilakukan sebagai persiapannya untuk kembali merencanakan kehamilan ketiganya.