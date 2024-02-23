Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Negeri Bollywood, Sandiaga Paparkan Pengembangan Parekraf Berkelanjutan di Indonesia

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |18:02 WIB
Sambangi Negeri Bollywood, Sandiaga Paparkan Pengembangan Parekraf Berkelanjutan di Indonesia
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno membeberkan upaya pengembangan sektor parekraf Indonesia yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan pada forum Raisina Dialogue 2024 di New Delhi, India.

Sandi menjelaskan, pengembangan parekraf berkelanjutan ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Sejumlah poin keselarasan pengembangan parekraf berkelanjutan tersebut dengan SDGs yakni dalam hal pemajuan keberlanjutan, pengembangan ekonomi, penguatan kemitraan dan kolaborasi, pelestarian tradisi dan budaya lokal, penguatan kesadaran sosial dan lingkungan, serta pengembangan inovasi berkelanjutan.

"Dengan berpegang teguh terhadap SDGs, maka ini diharapkan mampu mendorong berbagai inovasi dalam industri pariwisata sehingga akan memunculkan pengembangan teknologi, praktik, dan model bisnis yang berkelanjutan," ucap Sandi, menyitir laman Kemenparekraf, Jumat (23/2/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dengan pengembangan parekraf yang berkelanjutan lanjut Sandi, maka dapat membentuk ekosistem industri parekraf yang kompetitif, menarik kedatangan wisatawan yang sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, dan berkontribusi terhadap upaya global dalam membentuk masa depan yang ramah alam.

"Indonesia tengah membangun pariwisata ke arah pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui Sustainable Tourism Development (STDev) dengan inisiatif utama yaitu Sustainable Tourism Destination (STD), Sustainable Tourism Observatory (STO), Sustainable Tourism Certification (STC), Sustainable Tourism Industry (STI), Sustainable and Responsible Marketing (SRM), dan Sustainable Tourism Management (STM)," paparnya.

Lebih lanjut mantan Ketua Kadin ini menambahkan, salah satu langkah utama konkret yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan adalah dengan melakukan dekarbonisasi pariwisata.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
