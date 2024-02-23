Terbang Mulai 23 Februari, Catat Jadwal Pikachu Jet Garuda Indonesia yang Super Cute!

MASKAPAI penerbangan nasional Garuda Indonesia akhirnya meluncurkan pesawat jet hasil kolaborasi mereka dengan The Pokèmon Company.

Kolaborasi ikon dua negara ini menghasilkan pesawat livery bernama Pikachu Jet dengan desain khas Pokemon yang sangat unik.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan, kolaborasi ini telah direncanakan sejak Mei tahun 2023 lalu.

Selain untuk mempererat hubungan kedua negara, kolaborasi Garuda Indonesia dan TPC juga bertujuan untuk menarik kembali minat wisatawan ke Indonesia.

"Ini kerja sama yang cukup panjang dengan Pokemon. Pesawat ini akan kita terbangkan besok ke Denpasar. Resmi dioperasikannya pesawat Pikachu Jet GA-1 ini sekaligus menjawab antusiasme masyarakat yang ingin merasakan pengalaman penerbangan yang unik," ujar Irfan di Hanggar 2 GMF (Garuda Maintenance Facility) Aeroasia, Tangerang, Banten, Kamis 22 Februari 2024.

(Foto: Dimas AF/MPI)

Untuk makin menambah experience para penumpang yang terbang bersama pesawat Pokemon, Irfan mengaku, Garuda sudah menyiapkan beberapa 'gimmick' lain, seperti desain Pokemon di area counter check-in, sampai tayangan Pokemon Kids TV di inflight entertainment Garuda.

"Selain experience yang nanti akan dirasakan oleh penumpang dengan pesawat ini, tentu saja kita juga akan memberikan additional experience terbang bersama Garuda yaitu sejak check-in, kita ada konter area theme di Terminal 3. Kita juga ada Pokemon Kids TV di Inflight Entertainment," imbuh Irfan.

Adapun desain yang diusung terinspirasi dari keindahan alam Indonesia yang dibagi menjadi dua konsep yakni, laut dan hutan. Beragam jenis pokemon seperti Squirtle, Horsea, Finneon, Mantine, Oddish, Aipom, Vileplume, Eevee dan tentu saja Pikachu tampak menghiasi badan pesawat.

Peluncuran desain livery Pikachu Jet sendiri merupakan bagian dari program "Pokémon Air Adventures" yang digelar di Bali pada 2-3 Maret mendatang. Program ini adalah rangkaian Anniversary Pokemon yang ke-28 tahun.

(Foto: Dimas AF/MPI)

Sebelumnya, The Pokèmon Company juga berkolaborasi dengan brand batik lokal Indonesia, Batik Concept. Mereka meluncurkan campaign Pikachu Berbatik, di mana seluruh desainnya dikerjakan langsung oleh seniman lokal Indonesia dari Batik Concept.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Neil El Hilman berhararap kolaborasi Garuda Indonesia dan TPC bisa memberikan experience baru kepada para penggemar Pokemon, terobosan inovatif ini bisa mendorong ekosistem pariwisata untuk semakin maju dengan memanfaatkan IP (Intellectual Property).

"Ini merupakan langkah yang inovatif dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Hadirnya kegiatan Pokemon Air Adventure di Bali dari tanggal 2-3 Maret nanti, itu sudah banyak penggemar-penggemar Pokemon dari Amerika dan Jepang yang akan hadir ke Indonesia," ungkap Neil.

"Semoga kerja sama ini dapat mendorong ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif serta game juga animasi yang bisa membuka peluang usaha di Indonesia," tutupnya.