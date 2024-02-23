Sewa Kost Mahal, Mahasiswa Ini Pilih ke Kampus Naik Pesawat 2 Kali Sepekan

SEORANG mahasiswa Universitas British Columbia (UBC), Tim Chen, memicu perdebatan setelah mengungkapkan cara tak biasa untuk menghemat uang sewa.

Berasal dari Calgary, Kanada, Tim Chen terbang ke Vancouver dua kali sepekan untuk mengikuti kelas. Chen mengklaim bahwa ini adalah alternatif yang lebih murah daripada menyewa apartemen di Vancouver.

Tim Chen berbagi ceritanya di Reddit dengan mengatakan bahwa strateginya melibatkan mengambil dua kelas per minggu di UBC. Hal ini mengharuskan dia berada di kampus hanya pada Selasa dan Kamis.

Dia terbang dari Calgary ke Vancouver di pagi hari dan kembali pada hari yang sama, menghindari kebutuhan akomodasi di Vancouver.

Menurut Chen, pendekatan ini memungkinkan dia menghemat uang sewa. Dia dapat terus tinggal bersama orang tuanya di Calgary dan hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk keperluan sehari-hari.

Biaya penerbangan Chen berjumlah sekitar USD150 dolar (Rp2,3 juta) per perjalanan pulang pergi.

Totalnya sekitar USD1.200 atau setara Rp18,7 juta sebulan. Sebagai perbandingan, menyewa apartemen satu kamar tidur di Vancouver bisa menghabiskan biaya sekitar 2.100 dolar (Rp32,7 juta) per bulan.

Beberapa pengguna di Reddit mengungkapkan kekagumannya atas tindakan penghematan biaya yang dilakukannya.

Sementara, pengguna lain menyampaikan keprihatinan tentang kepraktisan dan keberlanjutan perjalanan udara yang sering dilakukan.

Seorang pengguna berkomentar, “Sejujurnya ini bisa dilakukan. Penerbangannya cukup cepat dan penawaran penerbangan yang bagus akan jauh lebih murah dibandingkan biaya sewa, makanan, dan biaya lainnya.”