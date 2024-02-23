Ternyata Ini Alasan Tak Perlu Rapikan Tempat Tidur saat Check-out Hotel

MUNGKIN Anda akan berpikir untuk merapikan tempat tidur atau kasur saat check-out atau meninggalkan hotel.

Namun tahukah Anda, merapikan tempat tidur kamar setelah check-out hotel ternyata tidak dianjurkan, sekalipun sebenarnya niatnya sangatlah baik.

Lantas mengapa demikian? Mengutip laman Hanami Hotel, saat kita membersihkan kamar, terkhusus merapikan tempat tidur, bantal, selimut dan sebagainya, maka hal tersebut akan membingungkan para petugas hotel.

Hal ini karena saat para petugas hotel melihat kamar yang selesai digunakan tertata dengan rapi, mereka akan mengira jika kita tidak menggunakan kamar itu sama sekali.

(Foto: El Hotel Bandung)

Dengan begitu, petugas hanya akan membersihkan kasurnya saja tanpa mengganti sprei, handuk ataupun benda lainnya dengan yang baru.

Jika hal itu benar terjadi, maka hal yang kurang mengenakkan akan menimpa tamu hotel yang menggunakan kamar itu berikutnya.

Tamu berikutnya yang menggunakan kamar tersebut nantinya akan mendapati sprei dan handuk yang bekas kita gunakan.

Apabila memang kita berbaik hati ingin meringankan tugas para pelayan hotel, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya ialah dengan melepas sprei dan mengumpulkannya menjadi satu bersama handuk bekas mandi.

Kemudian sprei dan handuk tersebut jangan diletakkan begitu saja diatas lantai. Alangkah lebih baiknya untuk diletakkan di atas kursi atau di atas wastafel.