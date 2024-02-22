Momen Seru Audrey Vanessa Belajar Menari India Jelang Miss World 2024

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa baru-baru ini kembali membagikan momen serunya di New Delhi, India jelang perhelatan Miss World 2024.

Momen itu dibagikan Audrey di Instagram-nya, @audreyvanessa. Salah satunya, momen seru ketika ia dengan para pemenang ajang beauty pageant lainnya melakukan sport challenge. Di tengah-tengah momen sport challenge tersebut, Audrey dan kontestan lainnya juga tampak melakukan challenge menari India.

Dalam unggahan video tersebut, Audrey tampak berdiri di barisan paling depan dengan outfit sporty serba hitam. Ia lantas kompak melakukan gerakan tarian India nan khas, ke kanan dan ke kiri bersama yang lainnya.

Mereka tampak kompak dan keasyikan menggerakkan tubuh mereka sambil mengikuti iringan irama musik dan dendang nan menghentak. Sebagai informasi, sebelumnya, di hari pertama, Audrey juga sempat membagikan kegiatan serunya jelang kontes kecantikan kelas dunia ini.

Momen itu dibagikan Audrey di Instagram-nya, @audreyvanessa. Terlihat pesona Audrey yang begitu memukau saat bersanding dengan para pemenang ajang beauty pageant ini.

“Day 1 in India, menantikan untuk menjelalah kecantikan lainnya dari budaya India,” tulis Audrey.