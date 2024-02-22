Profil Ayah Muhammad Fardana, Calon Mertua Ayu Ting Ting

SIAPA ayah Muhammad Fardana, calon mertua Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting memang menghebohkan publik dengan acara lamarannya dengan Muhammad Fardhana, seorang anggota TNI berpangkat Lettu pada awal Februari silam.

Muhammad Fardana sendiri, merupakan putra dari Dharsyi Akib dan mendiang Fauziyah Lina. Ditemui di kawasan Condet belum lama ini, Dharsyi mengungkapkan tidak mandang latar belakangnya dari Ayu Ting Ting.

Menurutnya, sebagai orang tua mereka akan memberikan dukungan serta support terhadap anaknya, Muhammad Fardhana dan Ayu Ting Ting. "Saya sih sudah pasti ada plus minusnya tapi enggak masalah sebagai orang tua kita dukung yang terbaik. Dan saya bebas untuk anak silahkan sama siapa aja silahkan," jelas Dharsyi Akib.

Dharsyi pun mengaku ketika pertama kali diperkenalkan dengan Ayu Ting Ting dia menyambut dengan hangat. Menurutnya, peran orang tua hanya mensupport sekaligus memberikan dukungan terbaik bagi anaknya.

"Jujur kalau dikenalin itu kalau yang dibawa dan dikenalin karena biasanya kalau belum pasti ngenal-ngenal gitu, ya nggak apa-apa kalau udah dikenalin itu udah pilihannya," katanya.