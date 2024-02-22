Pengakuan Anak yang Tak Dianggap Hanya di Series Keluarga Kompleks

MEMILIKI keluarga utuh dan bahagia tentu menjadi dambaan bagi setiap orang. Sikap seorang Ayah yang bijaksana, dan Ibu yang menghangatkan tentu jadi harapan para anak.

Sayangnya, hal itu berbeda jika di antara kedua orang tua tersebut telah tiada. Panutan dan tempat pulang terasa hilang sejalan dengan hampanya hidup yang terus berjalan.

Akan tetapi ini bisa saja merubah jika Ayah atau Ibu yang kehilangan belahan jiwanya menemukan yang baru. Tentu menjalin hubungan bersama orang baru dengan sejuta cintanya mampu mengobati rasa kehilangan itu.

Namun, kebahagiaan yang dirasakan pak Surya dan bu Laras tak dirasakan oleh kedua anak mereka, Andre dan Gumala.

Pernikahan keduanya pun dianggap salah bagi Andre dan Gumala. Mereka yang tak kuasa menahan sesak di dada akhirnya meluapkan semuanya di meja makan.

Mendapatkan respon yang tak baik dari kedua anak mereka, Pak Surya pun ikut tersulut amarah. Keluarga yang diidamkan sebagai keluarga harmonis menjadi hancur berantakan.

Lantas, apakah keluarga pak Surya ini akan tetap bertahan? Penasaran kan dengan ceritanya?

(Martin Bagya Kertiyasa)