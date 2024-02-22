Barry Irawan Berbagi Pengalaman Rias Annisa Pohan saat Pelantikan AHY Jadi Menteri

AGUS Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN)oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin. Tidak hanya AHY, istrinya Annisa Pohan pun mendapat sorotan tersendiri saat menemani suaminya.

Di momen itu, Annisa Pohan terlihat sangat berbeda, salah satunya berkat riasan wajah yang memberi highlight pada area mata. Tampilan Annisa Pohan jadi lebih berkelas sekaligus anggun di waktu yang sama.

Nama Barry Irawan punya peranan penting dalam penampilan Annisa Pohan di momen pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN. Ya, makeup artist itu adalah orang di balik layar yang membuat tampilan Annisa Pohan begitu cantik paripurna.

Bercerita pada MNC Portal, Barry menjelaskan kalau dirinya memang sudah 'langganan' merias wajah Annisa Pohan. Tapi, apakah ada 'treatment' khusus untuk momen istimewa itu?

"Saya dihubungi langsung oleh Mbak Annisa untuk makeup acara ini (pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN) sehari sebelumnya," cerita Barry melalui pesan singkat.

"Mbak Annisa cuma bilang mau makeup, tapi tidak memberi tahu untuk acara apa. Saya sendiri sudah makeup-in Mbak Annisa sedari 2010 sejak Aira masih Balita," lanjutnya.

Ia melanjutkan bagaimana proses makeupnya. Butuh waktu 2 jam untuk bisa menghasilkan riasan wajah paripurna tersebut, ternyata. "Proses makeup 2 jam. Kami start dari sekitar pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 09.00 WIB," terangnya.

Soal tema makeup, Barry memberitahu kalau itu adalah keputusannya sendiri, terlebih Annisa Pohan sudah mempercayakan tema riasan wajah ke Barry. Hanya saja, sebelum makeu dimulai Annisa Pohan diketahui memberitahu Barry baju apa yang akan dipakai. Jadi 'klue' tema makeup datang dari baju yang dipamerkan Annisa itu.