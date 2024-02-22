Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

IFW 2024 Promosikan Pariwisata DKI Jakarta lewat Wastra Betawi

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:03 WIB
IFW 2024 Promosikan Pariwisata DKI Jakarta lewat Wastra Betawi
Indonesia Fashion Week 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

INDONESIA Fashion Week atau IFW 2024 bukan hanya ajang memamerkan karya fashion desainer lokal yang memesona, tapi juga ruang promosi pariwisata. Tahun ini, IFW fokus ke Provinsi DKI Jakarta.

Ya, sudah menjadi tradisi dalam gelaran IFW bahwa setiap tahunnya pekan mode bergengsi ini akan melibatkan provinsi di Indonesia untuk di-highlight keindahan wastra dan pariwisatanya. Di tahun ini DKI Jakarta dipilih oleh Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) sebagai salah satu kolaboratornya. Karena itu, semua unsur berkaitan dengan DKI Jakarta akan disorot.

Wastra Betawi yang kaya akan akulturasi tentu saja jadi hal yang paling dinanti. Para desainer yang terlibat akan menonjolkan keindahan wastra Betawi, mulai dari motif khas Jakarta hingga permainan detail khas Melayu, Tiongkok, Arab, hingga Eropa.

IFW 2024

Namun, hal menarik lainnya dari IFW adalah acara ini juga ikut mempromosikan pariwisata provinsi yang di-highlight, dalam hal ini DKI Jakarta.

"Kami dari APPMI melalui IFW berkomitmen untuk ikut mempromosikan pariwisata dari setiap provinsi yang ikut terlibat dalam kolaborasi, dan di tahun ini pariwisata DKI Jakarta akan ikut dipromosikan," kata Ketua Umum APPMI Poppy Dharsono dalam konferensi pers peluncuran kampanye IFW 2024 'Langgam Jakarta Teranyam', di kawasan Jakarta Pusat.

Poppy melanjutkan, promosi pariwisata yang akan dilakukan di IFW adalah dengan ikut menunjukkan indahnya DKI Jakarta dalam bentuk video atau medium lain. Selain itu, cerita di balik terciptanya kain tradisional khas Betawi juga bagian dari promosi pariwisata itu sendiri.

"Ini menjadi komitmen kami, IFW bukan hanya ingin menaikkan level dari desainer lokal dengan wastra yang dibawanya masing-masing, tapi juga jadi ruang untuk memberitahu kepada masyarakat luas bahwa pariwisata DKI Jakarta juga sangat layak dipromosikan," tambah Poppy Dharsono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/194/3143854/kahiyang-Xtw7_large.jpg
Potret Cantik Kahiyang Pakai Tenun Khas Samosir Bentuk Kimono di Penutupan IFW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/194/3142786/indonesia_fashion_week_2025_resmi_dibuka_poppy_dharsono_fesyen_bentuk_identitas-eTHq_large.jpg
Indonesia Fashion Week 2025 Resmi Dibuka, Poppy Dharsono: Fesyen Bentuk Identitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/194/3021508/lampaui-batas-tradisi-ifw-2024-disebut-jadi-titik-balik-dunia-fashion-indonesia-D8fBbVixpS.jpg
Lampaui Batas Tradisi, IFW 2024 Disebut Jadi Titik Balik Dunia Fashion Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/194/2990959/resmi-ditutup-indonesia-fashion-week-2024-sukses-datangkan-35-000-pengunjung-JXVA86wUlI.jpg
Resmi Ditutup, Indonesia Fashion Week 2024 Sukses Datangkan 35.000 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/194/2990980/desainer-poppy-dharsono-sulap-kain-ulos-jadi-busana-modern-yang-mewah-nan-elegan-di-ifw-2024-zh3Q45GM93.JPG
Desainer Poppy Dharsono Sulap Kain Ulos Jadi Busana Modern yang Mewah nan Elegan di IFW 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2990927/kompak-pakai-outfit-motif-ondel-ondel-andien-nyanyi-bareng-anak-di-ifw-2024-7a8NuwZK5h.jpg
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-ondel, Andien Nyanyi Bareng Anak di IFW 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement