IFW 2024 Promosikan Pariwisata DKI Jakarta lewat Wastra Betawi

INDONESIA Fashion Week atau IFW 2024 bukan hanya ajang memamerkan karya fashion desainer lokal yang memesona, tapi juga ruang promosi pariwisata. Tahun ini, IFW fokus ke Provinsi DKI Jakarta.

Ya, sudah menjadi tradisi dalam gelaran IFW bahwa setiap tahunnya pekan mode bergengsi ini akan melibatkan provinsi di Indonesia untuk di-highlight keindahan wastra dan pariwisatanya. Di tahun ini DKI Jakarta dipilih oleh Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) sebagai salah satu kolaboratornya. Karena itu, semua unsur berkaitan dengan DKI Jakarta akan disorot.

Wastra Betawi yang kaya akan akulturasi tentu saja jadi hal yang paling dinanti. Para desainer yang terlibat akan menonjolkan keindahan wastra Betawi, mulai dari motif khas Jakarta hingga permainan detail khas Melayu, Tiongkok, Arab, hingga Eropa.

Namun, hal menarik lainnya dari IFW adalah acara ini juga ikut mempromosikan pariwisata provinsi yang di-highlight, dalam hal ini DKI Jakarta.

"Kami dari APPMI melalui IFW berkomitmen untuk ikut mempromosikan pariwisata dari setiap provinsi yang ikut terlibat dalam kolaborasi, dan di tahun ini pariwisata DKI Jakarta akan ikut dipromosikan," kata Ketua Umum APPMI Poppy Dharsono dalam konferensi pers peluncuran kampanye IFW 2024 'Langgam Jakarta Teranyam', di kawasan Jakarta Pusat.

Poppy melanjutkan, promosi pariwisata yang akan dilakukan di IFW adalah dengan ikut menunjukkan indahnya DKI Jakarta dalam bentuk video atau medium lain. Selain itu, cerita di balik terciptanya kain tradisional khas Betawi juga bagian dari promosi pariwisata itu sendiri.

"Ini menjadi komitmen kami, IFW bukan hanya ingin menaikkan level dari desainer lokal dengan wastra yang dibawanya masing-masing, tapi juga jadi ruang untuk memberitahu kepada masyarakat luas bahwa pariwisata DKI Jakarta juga sangat layak dipromosikan," tambah Poppy Dharsono.