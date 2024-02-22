Badan Bersih dan Wangi, Begini Urutan Mandi yang Benar

BADAN bersih dan wangi bisa kamu dapatkan dengan mengikuti cara dan urutan mandi yang benar. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan tahapan-tahapan merawat kulit selepas mandi.

Mandi merupakan rutinitas membersihkan tubuh dari kotoran dan kuman, sehingga bisa membantu menjaga imunitas kulit. Kebanyakan orang Indonesia mandi sebanyak 1–2 kali sehari, yaitu pada pagi sebelum beraktivitas dan sore atau malam setelah seharian beraktivitas.

Urutan mandi antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Ada yang sabunan badan dulu baru keramas, hingga ada yang keramas dulu lalu sabunan. Meski tak ada yang salah dengan urutan tersebut, mandi dengan urutan yang benar dapat membersihkan daki dan kotoran bisa secara tuntas. Risiko terjadinya masalah kulit ternyata juga menurun.

Buat yang belum tahu, berikut urutan mandi yang benar agar badan bersih dan wangi.

1. Cek Suhu Air Sebelum Membasahi Tubuh

Suhu yang baik untuk mandi tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Bila sedang dalam keadaan fit, kamu bisa memakai air dingin agar tubuh terasa segar. Jika ingin mengendurkan otot yang tegang, kamu bisa relaksasi dengan air hangat.

Sebaiknya hindari mengguyur air langsung ke kepala saat mandi. Pada orang-orang tertentu, mengguyur air langsung ke kepala dengan suhu yang berlawanan bisa menyebabkan stroke. Jadi disarankan saat hendak mengguyur air, lakukan bertahap dari bagian bawah hingga ke kepala agar tubuh tidak kaget.

2. Cuci Rambut

Menyabuni kepala dengan sampo alias keramas harus dibilas dengan air bersih secara perlahan. Hindari menggosok kepala terlalu keras karena akan mengakibatkan kerontokan atau terlukanya kulit kepala. Setelah bersih kamu bisa mengaplikasikan kondisioner, diamkan 5 menit, kemudian bilas kembali.

3. Bersihkan Wajah

Setelah keramas, kamu bisa langsung membasuh dan menggunakan sabun wajah yang sesuai dengan kulit wajahmu. Hindari menggosok kulit wajah terlalu keras karena akan menyebabkan kulit wajah teriritasi. Perlu diingat, jangan terlalu sering juga mencuci muka, sebab membuat kulit wajah kering.

4. Menggosok Gigi

Tidak ada waktu khusus untuk menggosok gigi. Namun yang pasti, menggosok gigi minimal dua kali sehari, yakni di pagi hari dan sebelum tidur.

5. Sabuni Seluruh Tubuh

Setelah tubuh basah, aplikasikan sabun ke seluruh tubuh yang sesuai dengan PH kulit. Pastikan untuk membersihkan semua bagian, mulai dari tubuh bagian atas seperti belakang telinga, sekeliling leher, lipatan ketiak, area genital, hingga sela-sela jari kaki.

6. Bilas Tubuh hingga Bersih

Bilas tubuh menggunakan air dengan suhu yang ideal, yakni tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Basuh semua anggota badan secara menyeluruh untuk menghilangkan sisa sabun. Pastikan tidak ada residu yang tertinggal pada kulit.