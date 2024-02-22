Gaya Amanda Manopo Makan di Warteg, Pakai Kebaya Pink Nyentrik Abis

AMANDA Manopo kembali mencuri perhatian netizen lantaran tampilannya saat mengunjungi warteg (warung tegal). Perempuan cantik ini memang sempat menjadi pembicaraan lantaran tubuhnya yang disebut lebih langsing dari biasanya.

Mengutip Instagram @amandamanopo, Amanda Manopo terlihat cantik dalam balutan kebaya kutu baru berwarna fuschia. Sementara untuk bawahannya, dia terlihat mengenakan rok lilit warna abu-abu.

Menariknya, Amanda terlihat melilitkan selendang cokelat pada bagian perutnya. Hal ini membuat penampilan Amanda Manopo terlihat semakin manis. Penampilannya semakin fashionale dengan tambahan slingbag yang ia cantolkan di pundak kanan.

Untuk alas kaki, Amanda memilih tampil simplr dan sederhana. Dirinya terlihat mebgenakan sandal warna cokelat susu. Pemeran Andin ini pun terlihat berpose bak model di pintu masuk warteg, dengan tangan kirinya berada di kusen pintu.

Dia pun nampak cantik dengan senyum manisnya, apalagi dia terlihat menggunakan kacamata hitam. Sementara untuk gaya rambutnya, Amanda memilih untuk mencepol rambutnya menjadi satu di belakang kepala.