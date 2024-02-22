Melawan Pelaku Bully dengan Aksi Perundungan Balik? Picu Anak Jadi Penjahat di Masa Depan!

KASUS bullying atau perundungan saat ini tengah jadi sorotan masyarakat, baik di kehidupan nyata atau pun dunia maya karena kehebohan kasus Geng Tai di sekolah Bina Nusantara, Serpong yang diduga melibatkan anak artis terkenal dan sejumlah sosok penting.

Kabar beredar, kelompok geng tersebut sudah turun temurun melakukan bully ke sesama siswa dan hal tersebut diduga sudah menjadi tradisi antargenerasi. Kasus ini menyita perhatian banyak pihak, hingga kini ramai beredar spekulasi baru muncul.

Ya, timbul kabar bahwa korban bully pada kasus Geng Tai diduga adalah pelaku pelecehan seksual pada seorang murid perempuan. Merujuk pada hal tersebut, diduga Geng Tai pun melakukan aksi 'tatar' atau membalas perbuatan ke korban.

Di sisi lain, karena begitu hebohnya kasus ini banyak dari pengguna media sosial alias netizen yang juga ikut melontarkan komentar keji pada anggota Geng Tai. Jika dilihat, komentar negatif dan tak pantas tersebut, bisa saja masuk tergolong dalam aksi bully verbal di dunia maya atau yang disebut cyberbullying.

Tak hanya melontarkan kalimat jahat, pengguna media sosial juga melakukan doxing pada setiap anggota geng tersebut. Menjadi pertanyaan sekarang, apa yang akan terjadi jika seseorang melawan bully dengan balik melakukan aksi bullying?