Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Melawan Pelaku Bully dengan Aksi Perundungan Balik? Picu Anak Jadi Penjahat di Masa Depan!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |22:45 WIB
Melawan Pelaku Bully dengan Aksi Perundungan Balik? Picu Anak Jadi Penjahat di Masa Depan!
Kasus bullying di sekolah, (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

KASUS bullying atau perundungan saat ini tengah jadi sorotan masyarakat, baik di kehidupan nyata atau pun dunia maya karena kehebohan kasus Geng Tai di sekolah Bina Nusantara,  Serpong yang diduga melibatkan anak artis terkenal dan sejumlah sosok penting. 

Kabar beredar, kelompok geng tersebut sudah turun temurun melakukan bully ke sesama siswa dan hal tersebut diduga sudah menjadi tradisi antargenerasi. Kasus ini menyita perhatian banyak pihak, hingga kini ramai beredar spekulasi baru muncul.

Ya, timbul kabar bahwa korban bully pada kasus Geng Tai diduga adalah pelaku pelecehan seksual pada seorang murid perempuan. Merujuk pada hal tersebut, diduga Geng Tai pun melakukan aksi 'tatar' atau membalas perbuatan ke korban.

BACA JUGA:

Benarkah Anak Orang Kaya Punya Kecenderungan Tukang Bully? 

Di sisi lain, karena begitu hebohnya kasus ini banyak dari pengguna media sosial alias netizen yang juga ikut melontarkan komentar keji pada anggota Geng Tai. Jika dilihat, komentar negatif dan tak pantas tersebut, bisa saja masuk tergolong dalam aksi bully verbal di dunia maya atau yang disebut cyberbullying.

Tak hanya melontarkan kalimat jahat, pengguna media sosial juga melakukan doxing pada setiap anggota geng tersebut. Menjadi pertanyaan sekarang, apa yang akan terjadi jika seseorang melawan bully dengan balik melakukan aksi bullying?

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179385/bully-InHa_large.jpg
5 Ciri Pelaku Bullying yang Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179388/bully-pbcm_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Orangtua Membully Anak yang Jarang Disadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/612/3178256/calista-9SAJ_large.jpg
Pelaku Pembully Kematian Timothy Baru Muncul Minta Maaf, Netizen: Akting Sedihnya Kurang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/629/3178193/bullying-AIwi_large.jpg
Apakah Sifat Pelaku Perundungan Menurun dari Orangtua? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/629/3171422/bully-1vps_large.jpg
5 Cara Ajarkan Anak Bela Diri Hadapi Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/612/2972739/belajar-dari-kasus-bullying-yang-menyeret-putra-vincent-rompies-ini-5-tips-orangtua-hadapi-anak-yang-jadi-korban-dNYIIHfrHu.jpg
Belajar dari Kasus Bullying yang Menyeret Putra Vincent Rompies, Ini 5 Tips Orangtua Hadapi Anak yang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement