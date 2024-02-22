Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Pakai Lip Cream yang Benar, Eksfoliasi Bibir Terlebih Dahulu

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:53 WIB
Cara Pakai Lip Cream yang Benar, Eksfoliasi Bibir Terlebih Dahulu
BIBIR indah dan menawan bisa kamu dapatkan dengan memakai lip cream. Tentunya, setelah mengetahui cara pakai lip cream yang benar.

 

Lip cream merupakan salah satu produk makeup yang wajib digunakan oleh tiap perempuan. Hal tersebut karena lip cream dapat mempercantik bibir dan membuat tampilan makeup semakin lengkap juga menarik.

 

Selain lip cream, kamu juga bisa menggunakan lip stain jika ingin warna bibir yang lebih pekat dan pigmented. Keduanya cocok untuk memperindah tampilan bibir.

 

Buat yang belum tahu, berikut cara pakai lip cream yang benar.

 

1. Lakukan Eksfoliasi Terlebih Dahulu

Supaya tidak mudah luntur, pastikan Anda selalu mengeksfoliasi bibir sebelum menggunakan lip cream. Eksfoliasi bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di bibir. Sebaliknya, melewatkan eksfoliasi hanya akan membuat bibir kering dan menyulitkan formula lip cream untuk menempel dengan sempurna.

 

Caranya, gunakan scrub khusus bibir atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan mencampurkan madu dan gula pasir. Gunakan scrub bibir sebanyak 3 kali seminggu dengan waktu kurang dari 5 menit.

 

2. Pakai Lip Balm

Penggunaan lip balm berfungsi untuk membuat bibir kembali lembab. Mengolesi bibir dengan lip balm sebelum memakai lip cream membuat warna bibir awet dan tidak mudah luntur. Selain itu, lip balm juga bisa membuat hasil akhir lip cream tampak lebih mulus sekaligus natural.

 

3. Pakai Foundation Bibir

Tidak hanya kulit wajah, bibir juga perlu memakai foundation. Penggunaan foundation bisa membuat lip cream jauh lebih awet dan tidak mudah luntur. Tak perlu berlebihan, cukup aplikasikan foundation secara tipis-tipis pada bibir sebelum mengoleskan lip cream. Ini akan membuat warna lip cream lebih tahan lama dan menyatu dengan bibir. Plus, membuat warna lip cream terlihat lebih menyala di kulit sawo matang.

 

4. Aplikasikan Lip Liner

Lip liner tidak hanya bisa menciptakan tampilan full lips atau mempertegas bentuk bibir, tetapi juga dapat membuat lip cream jauh lebih tahan lama. Tekstur lip liner yang cukup kering bisa membuat warna lip cream lebih memukau dan tidak mudah pudar. Agar tampak natural, pastikan Anda menggunakan lip liner yang sesuai dengan warna bibir ya Moms.


Halaman:
1 2
      
