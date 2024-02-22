Momen Cowok Panik Ketika Pacarnya Jago Teknologi, Beli Barang Nyaris Sejuta Bilangnya Cuma Rp200 Ribu

PARA pria memang kerap berhati-hati ketika membeli barang yang diinginkan. Apalagi barang tersebut memiliki harga yang mahal, tentunya harus melalui persetujuan dari pasangannya.

Namun istilah 'lebih baik minta maaf daripada minta izin', masih dipegang teguh oleh para cowok sehingga mereka memilih memberi barang tanpa meminta izin kepada pasangannya. Yang lebih parah, banyak cowok yang menyebut harga barang yang dibeli murah padahal sebenarnya mahal.

Hal itu juga yang dialami oleh seorang netizen pemilik akun TikTok @atnugro_. Pria yang diketahui hobi otomotif ini baru saja membeli rem motor merek Nissan Samurai dengan harga yang mahal.

Akun tersebut bercerita ke pasangannya bahwa barang yang dibeli itu memiliki harga murah. Merasa tak percaya, pasangannya pun cek harga rem tersebut melalui Google Lens,

"Nggak usah nggak usah," kata pria tersebut.

Namun wanita tersebut tetap mengecek harganya dan terlihat harga dari rem tersebut yang awalnya disebutkan hanya Rp200 ribu, nyatanya Rp800 ribuan.

"Enggak, ini salah harganya, Rp200 kok," kata pria itu.

"Enggak," jawab pasangannya yang terus mengecek harga rem tersebut.

Postingan tersebut pun viral.

"Keciduk wir," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya.