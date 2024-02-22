Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Mistery Flight, Beli Tiket Tapi Dibawa Terbang Gak Tahu Kemana

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |07:06 WIB
Viral Mistery Flight, Beli Tiket Tapi Dibawa Terbang Gak Tahu Kemana
Penerbangan Misteri. (Foto: Freepik)
A
A
A

TERBANG menggunakan pesawat memang menjadi pilihan paling mudah untuk pergi ke sebuah destinasi, apalagi yang jauh. Biasanya seseorang akan merencanakan penerbangan mereka jauh-jauh hari agar mendapat penerbangan yang diinginkan.

Tapi apa jadinya jika Anda membayar tiket penerbangan ke destinasiyang belum Anda ketahui? Hal inilah yang baru-baru ini ditawarkan Scandinavian Airlines, maskapai penerbangan yang berbasis di Swedia

Pasalnya, maskapai yang lebih dikenal sebagai SAS Airline itu menawarkan tiket perjalanan nan unik kepada pelancong lewat penerbangan misteri khusus yang disebut ‘Destination Unknown’.

Rencananya, penerbangan ke destinasi misterius tersebut akan berlangsung pada 5 April dari Kopenhagen dan kembali lagi ke Kopenhagen pada 8 April. Wisatawan hanya diberikan petunjuk bahwa penerbangan akan berlangsung beberapa jam, sementara lokasi pastinya baru diungkap di atas pesawat.

“Prospek untuk memulai perjalanan yang penuh petualangan dan misterius dengan sesama penggemar, menemukan koneksi dan persahabatan baru di sepanjang perjalanan, sungguh menarik,” kata Chief Commercial Officer dan Executive Vice President SAS, Paul Verhagen dalam rilis beritanya, dilansir dari laman Travel And Leisure.

Menariknya, peminat dari penerbangan ‘misterius’ itu ternyata cukup tinggi. Pasalnya, lebih dari 1.000 orang tertarik untuk bergabung mengikuti penerbangan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
