Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Prilly Latuconsina Mancing di Laut, Pamer Ikan Sebesar Badannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |09:08 WIB
Momen Prilly Latuconsina Mancing di Laut, Pamer Ikan Sebesar Badannya
Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRILLY Latuconsina memang menjadi salah satu selebriti yang senang bermain di laut. Dia pernah menekuni diving, dan kini terlihat memancing di laut.

Dalam postingan yang dia unggah, Prilly nampak bahagia karena pertama kalinya mancing di laut. Tidak hanya itu, Prilly juga sempat mendapat ikan dengan ukuran yang besar.

Pengalaman memancing di laut tentunya hal yang tidak terlupakan. Berikut ulasannya dari Instagram @prillylatuconsina96.

Momen mancing

Prilly Latuconsina

Potret Prilly Latuconsina saat mancing di laut Nusa Penida, Bali. Dia nampak fokus memancing di atas kapal besar. Dalam foto itu, Prilly memakai outfit tertutup hingga menambahkan sarung tangan dan juga topi. Hal ini tentu saja untuk menghindari paparan sinar matahari.

Pose senyum

Prilly Latuconsina

Pada foto selanjutnya Prilly terlihat tersenyum ke arah kamera saat dirinya sedang memancing. Terlihat wajah bahagia Prilly begitu terpancar di foto ini.

Foto bareng ikan besar

Prilly Latuconsina

Momen Prilly foto bareng ikan Giant Trevally. Ikan ini berhasil ia dapatkan saat memancing. Tak lupa Prilly mengabadikan momen saat memegang ikan besar. Ikan besar ini kemudian dikembalikan lagi ke laut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/611/3154632/prilly_latuconsina-j5CV_large.jpg
Bangga! Prilly Latuconsina Dapat Penghargaan di ASEAN PR Excellence Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/612/3144520/tips_mengecilkan_perut_ala_prilly_latuconsina_gak_bisa_instan_ya-QGqh_large.jpg
Tips Mengecilkan Perut ala Prilly Latuconsina: Gak Bisa Instan Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/612/3118551/prilly_latuconsina_sibuk_syuting_selama_ramadhan_tak_ada_bukber_bareng_pacar-irZa_large.jpg
Prilly Latuconsina Sibuk Syuting Selama Ramadhan, Tak Ada Bukber Bareng Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/612/3087492/pendidikan_prilly_latuconsina_artis_yang_dihujat_usai_ungkapan_soal_wanita_independen-bSnc_large.jpg
Pendidikan Prilly Latuconsina, Artis yang Dihujat usai Ungkapan soal Wanita Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/194/3086495/potret_prilly_latuconsina_tampil_cantik_dengan_perut_rata-DCtf_large.jpg
3 Potret Prilly Latuconsina di Pemotretan Terbaru, Tampil Cantik dengan Perut Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/612/3074921/prilly_latuconsina-0XRj_large.jpg
Prilly Latuconsina Ultah ke-28, Pamer Body Goals Makin Menyala
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement