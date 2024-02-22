Momen Prilly Latuconsina Mancing di Laut, Pamer Ikan Sebesar Badannya

PRILLY Latuconsina memang menjadi salah satu selebriti yang senang bermain di laut. Dia pernah menekuni diving, dan kini terlihat memancing di laut.

Dalam postingan yang dia unggah, Prilly nampak bahagia karena pertama kalinya mancing di laut. Tidak hanya itu, Prilly juga sempat mendapat ikan dengan ukuran yang besar.

Pengalaman memancing di laut tentunya hal yang tidak terlupakan. Berikut ulasannya dari Instagram @prillylatuconsina96.

Momen mancing

Potret Prilly Latuconsina saat mancing di laut Nusa Penida, Bali. Dia nampak fokus memancing di atas kapal besar. Dalam foto itu, Prilly memakai outfit tertutup hingga menambahkan sarung tangan dan juga topi. Hal ini tentu saja untuk menghindari paparan sinar matahari.

Pose senyum

Pada foto selanjutnya Prilly terlihat tersenyum ke arah kamera saat dirinya sedang memancing. Terlihat wajah bahagia Prilly begitu terpancar di foto ini.

Foto bareng ikan besar

Momen Prilly foto bareng ikan Giant Trevally. Ikan ini berhasil ia dapatkan saat memancing. Tak lupa Prilly mengabadikan momen saat memegang ikan besar. Ikan besar ini kemudian dikembalikan lagi ke laut.