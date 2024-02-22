Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Menggunakan Parfum agar Tahan Lama, Bisa untuk Hijabers Juga

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |19:01 WIB
Tips Menggunakan Parfum agar Tahan Lama, Bisa untuk Hijabers Juga
Tips Memakai Parfum. (Foto: Freepik)
AROMA tubuh yang wangi tentu meningkatkan rasa percaya diri. Tak heran bila banyak orang yang tak melewatkan untuk menggunakan parfum setiap hari.

Bagi Anda yang kerap menggunakan parfum, jangan hanya sekedar melihat merk dan aromanya saja. Anda perlu memahami cara pakai parfum yang benar agar wanginya tahan lama sepanjang hari.

Parfume Specialist, Ariadne, mengatakan untuk membuat parfum lebuh tahan lama sebaiknya gunakan setelah mandi dalam keadaan kulit lembap. “Saat disemprotkan di kulit yang lembap maka parfum akan cepat menempel,” ujar Ariadne kepada media.

Anda juga bisa menggunakan lotion atau pelembap sebelum menggunakan parfum di beberapa area agar wangi parfumnya tetap menempel. “Semprotkan parfum di area denyut nadi misalnya pergelangan tangan dan leher, kemudian dada,” tambahnya.

Sama seperti skincare, penggunaan parfum juga wajib di reapply. Menurut Ariadne, reapply parfum ketika merasa wanginya sudah tidak ada. “Kalau yang berhijab bisa semport di baju, tapi biasanya wanginya cepat hilang. Jadi bisa di pergelangan tangan,” sambungnya.

Cara menyemprotkan parfum sendiri sebaiknya dengan jarak 15-20 cm. “Biasanya abis semprot parfum diusap-usap, itu justru bikin wanginya cepat hilang,” tutupnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Topik Artikel :
wangi parfum aroma parfum Parfum
