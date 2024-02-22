Keseruan Kegiatan Make Up Class Karyawan MNC Group Bersama Soulyu Beauty

PADA awal bulan Februari, tepatnya pada hari Jumat, 2 Februari 2024, Soulyu mengadakan Make Up Class yang bertempat di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Make Up Class ini diikuti oleh sekitar 20 karyawan MNC Group dari berbagai unit bisnis.

Para karyawan MNC Group terlihat sangat antusias belajar make up bersama MUA untuk mengembangkan skill make up mereka. Tema Make Up yang diajarkan pada sesi make up class kali ini adalah “Daily Make Up” untuk ke kantor sehari - hari, konsep yang natural namun tetap terlihat profesional dan elegant dipertunjukan untuk dapat ditirukan oleh para peserta make up class. Hal ini dapat menambah skill make up para peserta untuk dapat dipraktekan setiap hari untuk ke kantor.

Tentunya dengan menggunakan produk - produk Soulyu yang berkualitas dan juga mudah digunakan untuk pemula. Produk Soulyu juga memberikan effortless flawless make up untuk para wanita, jadi walaupun tidak memiliki banyak waktu untuk make up, Anda dapat tetap terlihat flawless dengan bantuan produk produk dari Soulyu yang sangat mudah digunakan para pemula.

Selain antusias pada pembelajaran make up class ini, para peserta juga sangat antusias dalam mengenal produk produk Soulyu. Terlihat ketika acara selesai, beberapa peserta langsung mencoba juga produk terbaru Soulyu yakni Soulyu Intense Stay Lip Stain yang diberikan sebagai goodie bag acara ini. Feedback dari para peserta juga cukup baik terhadap produknya.

(Martin Bagya Kertiyasa)