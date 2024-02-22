Viral Salon Unik Tawarkan Gaya Makeup Mengerikan

SATU salon kecantikan Ohio Esthetic di Meksiko baru-baru ini mencuri perhatian warganet di dunia maya, khususnya di linimasa TikTok. Hal ini karena video promosinya yang unik, terutama dalam tampilan riasan atau makeup.

Alih-alih riasan wajah atau makeup cantik, salon satu ini malah mempromosikan gaya makeup yang dianggap ‘mengerikan’ oleh sebagian orang. Dilansir dari Oddity Central, Kamis (22/2/2024) video yang beredar menampilkan berbagai riasan dari salon unik tersebut yang masing-masing dijuluki dengan nama seperti ‘Riasan untuk Perceraian’ atau ‘Saat Anda Pikir Anda Akan Lajang di Hari Valentine’ dan sebagainya.

BACA JUGA: Ternyata Ini Penyebab Makeup Terlihat Cakey

(Foto: TikTok @ohioesthetic)

Tak hanya nama-nama yang aneh, tapi juga tampilan transformasi para wanita yang didandani dengan riasan tebal, sehingga terlihat mengerikan itu juga menarik perhatian. Tentu saja, hal itu mengundang berbagai komentar netizen. Ada yang mengatakan makeupnya aneh, bahkan mencemooh dan meragukan keahlian salon tersebut.

“Semoga Tuhan menjaga bakat Anda dan melupakan di mana Dia menaruhnya,” tulis salah seorang netizen, dikutip pada Kamis (22/2/2024)