5 Rahasia Kecantikan Aktris Korea So Yi-Hyun, Tetap Kencang di Usia 40 Tahun

AKTRIS Korea Selatan So Yi-Hyun telah lama menekuni karir di dunia akting. Ia memulai debut pertamanya dalam dunia akting melalui drama Korea bertajuk ‘Yellow Handkerchief sebagai pemeran pendukung.

Wanita dengan nama asli Jo Woo Jung itu telah membintangi film dan juga drama Korea yang melejit di pasaran seperti ‘Assorted Gems’, ‘Three Days’, dan yang terbaru ‘My Happy Ending’. Meski kini dirinya memasuki usia yang hampir 40 tahun, ibu dua anak itu masih tampil fresh dan awet muda seperti usia akhir 20-an. Bahkan para penggemarnya pun ikut takjub dengan paras So Yi-Hyun yang semakin cantik seiring dengan pertambahan usianya.

Ternyata rahasia kulit sehat dan tetap awet muda milik So Yi-Hyun tidak semata-mata didapatkan secara instan. Ia konsisten menerapkan beberapa kebiasaan sehat untuk menjaga kulitnya. Penasaran? Yuk simak rahasia untuk dapatkan kulit yang awet muda ala So Yi-Hyun, seperti dilansir dari Daily Vanity, Kamis (22/2/2024)

1. Steam wajah: Lewat kanal Youtube pribadinya, So Yi-Hyun In Gyo-jin Official, terungkap bahwa rutinitasnya untuk membersihkan wajah sang aktris ialah dengan menggunakan uap.

Cara ini dilakukan dengan merendam handuk kecil di air hangat, lalu letakan di wajah sambil dilap dengan lembut. Cara ini dapat membantu membuka pori-pori dan membantu mengangkat sisa-sisa make up serta minyak yang ada di kulit.

2. Rutin eksfoliasi: Menggunakan handuk hangat bisa mengangkat kotoran dan sel kulit mati yang ada di kulit wajah. Meski begitu, So Yi-Hyun tetap rutin menggunakan produk physical exfoliating untuk membantu memaksimalkan pengangkatan kulit mati yang ada di wajah.

(Foto: Instagram @ssoyang84)

Ia biasanya mengeksfoliasi kulit seminggu sekali, rutinitas ini membantu memaksimalkan penyerapan produk skincare pada kulit.