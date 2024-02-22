Anak Terserang Batuk dan Flu, Benarkah Tidak Perlu Obat?

PERTOLONGAN pertama batuk dan pilek pada anak harus diketahui oleh seluruh orangtua. Sebab batuk dan pilek merupakan penyakit yang kerap datang secara tiba-tiba.

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi IDAI, dr. Rina Triasih menjelaskan jika batuk biasanya terjadi disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, kuman penyakit, asap, debu, tersedak, dan alergi. Tidak berbeda jauh dengan batuk, pilek pun disebabkan oleh virus, debu, dan alergi.

Ketika batuk dan pilek menyerang anak, Rina menegaskan orangtua tidak perlu langsung memberikan obat pada anak. Berikut pertolongan pertama yang bisa orangtua lakukan.

1. Pertolongan pertama pilek

“Kalau anak bayi, bayi itu di bawah satu tahun ada selesma (atau pilek) itu tidak perlu diberikan obat yang diminum, kita bisa memberikan balsem saja di dada dan punggungnya,” kata Rina dalam Media Briefing IDAI, Jumat (23/2/2024).

Kemudian para orangtua bisa melakukan fisioterapi pada dada dan punggung anak. Selain itu, adapun cara lain yang dapat dilakukan untuk menghilangkan pilek yakni dengan menggunakan semprotan hidung yang menghilangkan pilek.

“Cara yang paling ampuh untuk bayi kalau pilek itu ada sekarang Semprot apa namanya semprot hidung tapi bukan yang harus sampai keluar lagi di hidung sebelahnya. Nah, jadi itu semprot-semprot hidung yang untuk melembekkan ingusnya sehingga lebih mudah nanti untuk disedot dengan menggunakan alat yang sederhana,” ucap Rina.

2. Pertolongan pertama batuk

Rina menjelaskan, untuk anak yang lebih besar, kalau batuknya tidak mengganggu sekali, kita tidak perlu memberikan obat-obatan yang diminum.