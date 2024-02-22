Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata Keluarga Populer di Bali, Nomor 2 Pernah Disambangi Marc Marquez

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:52 WIB
5 Tempat Wisata Keluarga Populer di Bali, Nomor 2 Pernah Disambangi Marc Marquez
Pengunjung Bali Bird Park (Foto: Instagram/@balibirdparkofficial)
A
A
A

REKOMENDASI 5 tempat wisata keluarga di Bali untuk berlibur bersama saat akhir pekan ini patut Anda pertimbangkan.

Terlebih, Bali memiliki sejuta pesona alam serta pantai yang menarik wisatawan mancanegara (wisman) maupun lokal.

Berikut Okezone rekomendasikan lima tempat wisata keluarga di Bali yang bisa Anda jelajahi.

1. Taman Air Tirta Gangga

Dibangun pada 1800-an, taman air ini menjadi tempat yang cocok untuk wisata keluarga. Anak-anak dapat memberi makan ikan mas yang ada di kolam. Tidak hanya itu, pemandangan yang indah juga cocok untuk sesi foto bersama.

Alamat: Jalan Raya Tirta Gangga, Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.

Jam operasional: setiap hari pukul 06.00 - 19.00 Wita.

Marc Marquez Liburan ke Bali

(Foto: Instagram/@gemmpinto)

2. Ubud Monkey Forest

Tidak hanya sebagai tempat perlindungan dan penelitian untuk monyet asli Bali, Ubud Monkey Forest juga jadi tempat wisata anak yang ramah.

Anda dapat mengajak anak-anak untuk melihat monyet dengan pemandangan yang luar biasa.

Tempat wisata ini juga pernah disambangi pembalap MotoGP dari tim Gresini Racing, Marc Marquez bersama kekasihnya Gemma Pinto pada Desember 2023 lalu.

Alamat: Jalan Monkey Forest, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.

Jam operasional: setiap hari pukul 07.00 - 18.00 Wita.

Mason Elephant Park & Lodge

(Foto: dok. Mark Baumgart)

3. Mason Elephant Park & Lodge

Salah satu tempat wisata yang bisa berinteraksi dengan para gajah, serta juga mempelajari tentang seluk beluk gajah dan mammoth di Museum and Education Center-nya.

Ada juga jalan setapak tinggi yang menempel pohon, seperti balkon, di mana bisa berswafoto sambil melihat para gajah yang sedang menyantap makanan.

Alamat: Desa Taro Tegallalang, Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali.

Jam operasional: setiap hari pukul 09.00 - 17.00 Wita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement