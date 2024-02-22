5 Tempat Wisata Keluarga Populer di Bali, Nomor 2 Pernah Disambangi Marc Marquez

REKOMENDASI 5 tempat wisata keluarga di Bali untuk berlibur bersama saat akhir pekan ini patut Anda pertimbangkan.

Terlebih, Bali memiliki sejuta pesona alam serta pantai yang menarik wisatawan mancanegara (wisman) maupun lokal.

Berikut Okezone rekomendasikan lima tempat wisata keluarga di Bali yang bisa Anda jelajahi.

1. Taman Air Tirta Gangga

Dibangun pada 1800-an, taman air ini menjadi tempat yang cocok untuk wisata keluarga. Anak-anak dapat memberi makan ikan mas yang ada di kolam. Tidak hanya itu, pemandangan yang indah juga cocok untuk sesi foto bersama.

Alamat: Jalan Raya Tirta Gangga, Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.

Jam operasional: setiap hari pukul 06.00 - 19.00 Wita.

(Foto: Instagram/@gemmpinto)

2. Ubud Monkey Forest

Tidak hanya sebagai tempat perlindungan dan penelitian untuk monyet asli Bali, Ubud Monkey Forest juga jadi tempat wisata anak yang ramah.

Anda dapat mengajak anak-anak untuk melihat monyet dengan pemandangan yang luar biasa.

Tempat wisata ini juga pernah disambangi pembalap MotoGP dari tim Gresini Racing, Marc Marquez bersama kekasihnya Gemma Pinto pada Desember 2023 lalu.

Alamat: Jalan Monkey Forest, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.

Jam operasional: setiap hari pukul 07.00 - 18.00 Wita.

(Foto: dok. Mark Baumgart)

3. Mason Elephant Park & Lodge

Salah satu tempat wisata yang bisa berinteraksi dengan para gajah, serta juga mempelajari tentang seluk beluk gajah dan mammoth di Museum and Education Center-nya.

Ada juga jalan setapak tinggi yang menempel pohon, seperti balkon, di mana bisa berswafoto sambil melihat para gajah yang sedang menyantap makanan.

Alamat: Desa Taro Tegallalang, Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali.

Jam operasional: setiap hari pukul 09.00 - 17.00 Wita.