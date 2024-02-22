Intip Keindahan Pulau Maratua, Kepingan Surga di Utara Indonesia

INDONESIA memiliki banyak surga bahari yang bisa dieksplor, di mana salah satunya ialah Pulau Maratua.

Pulau ini berada di Laut Sulawesi, namun secara administrasi tercatat sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pesona Pulau Maratua yang berdekatan dengan Filipina dan Sabah, Malaysia Timur ini cukup menakjubkan.

Tidak hanya pantai, biota laut, aneka ikan, penyu, hingga terumbu karang di sana pun membuat siapapun rindu untuk kembali.

(Foto: dok. kaumtropis)

Terdapat beragam aktivitas seru bisa dilakukan di Pulau Maratua yang dapat menghadirkan pengalaman berkesan tak terlupakan. Di antaranya berenang bersama ikan-ikan menggemaskan di tengah air laut yang jernih.

Jika Anda menginap di Maratua Paradise Resort, Anda cukup berenang ke area dekat dermaga dan disana dengan mudah dijumpai banyak ikan.

Selain itu, pencinta snorkeling juga jangan sampai melewatkan keindahan bawah laut di Pulau Maratua.

Terumbu karangnya luar biasa cantik, airnya super jernih dan ikan-ikan pun siap menyambut Anda.