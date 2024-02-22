Mengulik Mitos Kerajaan Gaib Pulomas Indramayu yang Dipercaya Masih Eksis hingga Kini

INDONESIA memiliki kekayaan budaya dan tradisinya serta populer dengan berbagai kisah mistis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan kepercayaan masyarakat.

Salah satu mitos yang menarik perhatian adalah tentang kerajaan gaib Pulomas, yang terletak di Indramayu, Jawa Barat.

Kisah yang beredar mengenai kerajaan ini menyajikan campuran antara legenda dan kenyataan yang membuatnya semakin menarik untuk diketahui.

BACA JUGA: Kisah Gua Matu di Pesisir Barat Lampung dan 12 Kerajaan Gaib Tak Kasat Mata

Mengutip laman budaya-indonesia.org, mitos tentang kerajaan gaib Pulomas menggambarkan perjalanan panjang perjuangan antara dua dunia yang berbeda yakni dunia manusia dan dunia gaib.

Di tengah hutan belantara lembah Sungai Cimanuk, terdapat kerajaan gaib yang megah, dipimpin oleh Raden Werdinata.

Pendiri Indramayu, Raden Aria Wiralodra (Foto: Ist)

Konflik dimulai ketika Raden Bagus Aria Wiralodra, seorang ksatria sakti mandraguna asal Desa Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah mendapat tugas mulia yakni membuka lahan untuk permukiman penduduk.

Dalam perjalanan menuju lokasi tugasnya, Raden Aria Wiralodra dan pembantunya, Ki Tinggil malah tersesat di hutan dan bertemu dengan Ki Sidum, seorang yang hidup mengasingkan diri dari dunia luar.

Ki Sidum memberikan bantuan dengan mengirimkan kijang kencana untuk menunjukkan jalan. Setelah menghadapi berbagai rintangan dan godaan, mereka tiba di lembah Sungai Cimanuk dan memulai pembabatan hutan.

Namun, mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka tersebut mengganggu kehidupan makhluk gaib yang mendiami hutan tersebut, terutama Maharaja Budipaksa yang berkuasa di hulu Sungai Cimanuk.

Usai berdebat tak menemukan kata sepakat, pertarungan sengit di antara mereka pun tak terhindarkan. Menurut cerita, pertarungan dua makhluk berbeda alam itu memakan waktu sampal dua bulan Iebih.