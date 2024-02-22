Ajak Investor India Investasi Pariwisata Hijau di Indonesia, Sandiaga Uno Bilang Begini

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Manparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno bertemu Chief Executive at General Atomics Global Corporation, Dr. Vivek Lall. Pertemuan itu bertujuan menjajaki kerja sama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Sandi menjelaskan, General Atomics Global Corporation yang bergerak di bidang energi dan pertahanan diharapkan tertarik untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia dalam mewujudkan green tourism.

“Mungkin nanti dapat menggabungkan solusi energi terbarukan untuk menerapkan kebijakan pariwisata ramah lingkungan,” terang Sandi usai bertemu dengan beberapa investor di Taj Palace Hotel, New Delhi, Selasa, 21 Februari 2024 lalu, seperti dikutip dari website resmi Kemenparekraf.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sedangkan potensi kerja sama lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi promosi, sharing best practice, hingga implementasi pembangunan infrastruktur pariwisata.

“Kami juga berdiskusi soal teknologi inovatif untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata, seperti inisiatif energi berkelanjutan, atau strategi pemasaran digital,” lanjut mantan Ketua Kadin ini.