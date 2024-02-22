Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Optimis Datangkan Taylor Swift Konser di Indonesia, Sandiaga: Kita Butuh Swiftonomics

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:25 WIB
Optimis Datangkan Taylor Swift Konser di Indonesia, Sandiaga: Kita Butuh Swiftonomics
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno baru-baru ini menegaskan bahwa Indonesia perlu mendatangkan Taylor Swift untuk menggelar konser di Tanah Air.

Ia pun mengaku optimis bahwa Indonesia mampu menghadirkan konser Taylor Swift seperti halnya yang dilakukan oleh negara Singapura dan Australia pada tahun ini.

Sebab, tidak tak hanya mewakili keinginan 'Swifties' alias penggemar Taylor Swift di Tanah Air, konser Taylor Swift juga sangat dibutuhkan Indonesia untuk lebih memberikan intensif dari sektor pariwisata.

“Pertama, kita membutuhkan apa yang bisa dilakukan pemerintah Singapura dan Australia, yaitu bisa mendatangkan Taylor Swift,” ujar Sandiaga, mengutip channel YouTube Bloomberg Television, Kamis, (22/2/2024).

Taylor Swift

(Foto: Instagram/@taylorswift)

“Kita membutuhkan Swiftonomics dalam pariwisata Indonesia,” tambahnya.

Seperti diketahui, konser Taylor Swift memiliki dampak yang cukup besar bagi beberapa sektor di negara tempat konser penyanyi asal Amerika Serikat itu.

Swiftonomics sendiri merupakan suatu fenomena dimana Taylor Swift mampu memberikan dampak terhadap perekonomian lokal dan skala besar disekitarnya melalui tindakan tertentu.

Mantan Ketua Kadin ini lantas mengaku optimis, dengan dana yang dimilikinya, Indonesia mampu menghadirkan event besar, tidak hanya event musik, tapi juga budaya.

