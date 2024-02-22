Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Vending Machine Paling Unik Hanya Ada di Jepang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |10:28 WIB
10 Vending Machine Paling Unik Hanya Ada di Jepang
Vending Machine fast food di Jepang (Foto: Kesri Clinic)
A
A
A

REKOMENDASI 10 vending machine paling unik hanya ada di Jepang akan dibahas dalam artikel kali ini.

Mesin penjual otomatis merupakan kenyamanan yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari warga.

Saking banyaknya, beberapa vending machine ini bisa memunculkan apa saja baik makanan dan minuman. Bahkan, sejumlah barang yang dianggap unik dan aneh bagi sebagian orang.

Berikut Okezone rangkumkan 10 vending machine unik dan aneh yang hanya ada di Jepang:

1. Mesin penjual pisang

Mungkin sulit bagi rata-rata pekerja di Tokyo untuk mengonsumsi makanan sehat, terutama jika menyangkut makanan ringan.

Sebuah perusahaan memutuskan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat mesin penjual otomatis yang khusus menjual pisang. Mereka dikemas secara khusus dan didinginkan pada suhu 13° celsius (55.4°F).

Vending Machine di Jepang

(Foto: Nikkei)

2. Mesin mi instan

Mesin penjual mi instan ini diproduksi oleh Nissin yang terkenal dengan mi cup-nya. Anda sering dapat menemukannya di kantor, universitas, dan tempat istirahat jalan raya.

Menariknya mesin ini cukup Anda hanya menaruh mie kemasan, dia pun akan bekerja dalam juga menuangkan air panas ke dalam mie instan. Sehingga Anda bisa mendapatkan santapan cepat dari mesin penjual otomatis ini.

3. Mesin penjual camilan serangga

Mogbug adalah merek Jepang yang diciptakan untuk mempromosikan minat terhadap makanan serangga.

Vending Machine di Jepang

(Foto: web-japan.org)

Mesin penjual otomatis ini menyediakan beragam camilan, yang bisa memuaskan para pencinta kuliner.

4. Mesin penjual air

Masyarakat Jepang selalu menyukai produk lokalnya, tidak terkecuali air. Mesin penjual otomatis ini menawarkan pilihan air minum kemasan yang berasal dari seluruh Jepang.

5. Mesin penjual burger

Dengan nama 'Mesin Penjual Otomatis Burger Tateishi untuk Semua Orang', restoran ini membagikan burger buatan mereka yang lezat hanya dengan 100 yen setiap burgernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/549/3131033/liburan_ke_jepang_ayu_ting_ting_antusias_main_di_disneyland_nyobain_semua_wahana-0jD2_large.jpg
Liburan ke Jepang, Ayu Ting Ting Antusias Main di Disneyland: Nyobain Semua Wahana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067592/suku_ainu-5jBd_large.jpeg
Mengenal Suku Ainu, Salah Satu Etnis Tertua di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/406/3055812/kuil_di_jepang-orK9_large.JPG
Edan! Turis Austria Berhubungan Seks di Halaman Kuil Kuno Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/406/3052800/bandara_new_chitose_di_hokkaido_jepang-DE0l_large.JPG
Ratusan Penerbangan Tertunda Gegara Gunting Hilang di Bandara, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/406/3046534/kerusakan_akibat_gempa_besar_di_prefektur_miyazaki_jepang-aKd6_large.JPG
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Jendela Bandara Pecah hingga Landasan Pacu Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/406/3042572/koper_skuter-QsVt_large.JPG
Jangan Sembarangan Kendarai Koper Skuter di Jepang, Wajib Punya SIM!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement