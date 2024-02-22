10 Vending Machine Paling Unik Hanya Ada di Jepang

REKOMENDASI 10 vending machine paling unik hanya ada di Jepang akan dibahas dalam artikel kali ini.

Mesin penjual otomatis merupakan kenyamanan yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari warga.

Saking banyaknya, beberapa vending machine ini bisa memunculkan apa saja baik makanan dan minuman. Bahkan, sejumlah barang yang dianggap unik dan aneh bagi sebagian orang.

Berikut Okezone rangkumkan 10 vending machine unik dan aneh yang hanya ada di Jepang:

1. Mesin penjual pisang

Mungkin sulit bagi rata-rata pekerja di Tokyo untuk mengonsumsi makanan sehat, terutama jika menyangkut makanan ringan.

Sebuah perusahaan memutuskan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat mesin penjual otomatis yang khusus menjual pisang. Mereka dikemas secara khusus dan didinginkan pada suhu 13° celsius (55.4°F).

(Foto: Nikkei)

2. Mesin mi instan

Mesin penjual mi instan ini diproduksi oleh Nissin yang terkenal dengan mi cup-nya. Anda sering dapat menemukannya di kantor, universitas, dan tempat istirahat jalan raya.

Menariknya mesin ini cukup Anda hanya menaruh mie kemasan, dia pun akan bekerja dalam juga menuangkan air panas ke dalam mie instan. Sehingga Anda bisa mendapatkan santapan cepat dari mesin penjual otomatis ini.

3. Mesin penjual camilan serangga

Mogbug adalah merek Jepang yang diciptakan untuk mempromosikan minat terhadap makanan serangga.

(Foto: web-japan.org)

Mesin penjual otomatis ini menyediakan beragam camilan, yang bisa memuaskan para pencinta kuliner.

4. Mesin penjual air

Masyarakat Jepang selalu menyukai produk lokalnya, tidak terkecuali air. Mesin penjual otomatis ini menawarkan pilihan air minum kemasan yang berasal dari seluruh Jepang.

5. Mesin penjual burger

Dengan nama 'Mesin Penjual Otomatis Burger Tateishi untuk Semua Orang', restoran ini membagikan burger buatan mereka yang lezat hanya dengan 100 yen setiap burgernya.