HOME WOMEN FOOD

Resep Sarapan Fish Cake ala Chef Devina Hermawan, Camilan Sehat Kaya Gizi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |03:27 WIB
Resep Sarapan Fish Cake ala Chef Devina Hermawan, Camilan Sehat Kaya Gizi
Fish Cake ala Chef Devina. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP sarapan hari ini adalah fish cake, yang banyak digemari. Tidak hanya di Indonesia, fish cake ini juga ada di negara-negara Asia yang lain. Misalnya eomuk dari Korea, tod mun pla dari Thailand, atau pempek dari Indonesia.

Apapun jenisnya, prinsip pembuatannya sama saja, yaitu daging ikan yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan bumbu-bumbu. Bagi Anda yang penasaran ingin membuat fish cake ala rumahan, bisa mencoba resep fish cake ala Chef Devina Hermawan berikut ini, dilansir dari akun Instagram @devinahermawan.

Resep Fish Cake (untuk 6 porsi)

Bahan adonan

200 gr daging ikan tenggiri

100 gr paha ayam filet

1 siung bawang putihi

1/4 buah bawang bombai

1/2 sdt garam

2 sdt gula pasir

1/4 sdt merica

1 sdt kaldu jamur / penyedap (opsional)

1/2 sdm baking powder

50 gr tepung sagu

150 gr es batu

1 sdt minyak wijen

Bahan kuah

1.2 liter air

3 siung bawang putih

1 buah wortel

1/2 buah bawang bombai

12 buah ikan teri kering

1/2 sdt bubuk rumput laut

1 sdm gula pasir

2 sdm kecap asin

1/2 sdm kaldu jamur / penyedap

1 2
      
