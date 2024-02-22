Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Alasan Mendasar Konsumsi Daging Domba di Indonesia Masih Rendah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |21:03 WIB
Alasan Mendasar Konsumsi Daging Domba di Indonesia Masih Rendah
Daging Domba. (Foto: MPI)
A
A
A

KONSUMSI daging domba di Indonesia ternyata masih sangat rendah. Hal itu disampaikan oleh Trade Development Manager MLA, Siti Nur Aini, menurutnya masyarakat Indonesia lebih suka daging sapi atau daging kambing.

"Sebenarnya meningkat 30 persen dari tahun 2023, tapi tetap angkanya kecil dibanding daging sapi," ujar Aini saat ditemui di Jakarta.

Untuk itu, Met & Livestock Australia (MLA) melalui Lambassador of Australia Lamb terus mengenalkan daging domba kepada masyarakat Indonesia. Namun tentu hal itu tidak mudah. Sebab ada beberapa kesulitan yang dihadapi, terutama mengenai persepsi masyarakat tentang kesehatan bila konsumsi daging domba.

"Ada yang bilang makan daging domba kolesterol padahal itu persepsi yang salah. Kita tidak bisa makan sesuatu terlalu banyak. Dari MLA kita edukasi makan daging domba 150-200 gram dalam sekali makan tiga kali seminggu," jelasnya.

Melalui event ini, pihaknya juga ingin mengenalkan daging domba mudah diolah dengan berbagai hidangan, termasuk aneka cita rasa Asia yang beragam, mulai dari pedasnya cabai Thailand, rempah-rempah aromatik Indonesia, atau kelembutan masakan Jepang.

Halaman:
1 2
      
