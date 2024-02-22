Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Meat & Livestock Australia Kenalkan Daging Domba Lewat Sajian Hidangan Asia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:43 WIB
Meat & Livestock Australia Kenalkan Daging Domba Lewat Sajian Hidangan Asia
MLA Lamb Challange. (Foto: MPI)
A
A
A

MEAT & Livestock Australia (MLA) dan Archipelago Group mengenalkan daging domba lewat sajian hidangan Asia di event 'Lamb Challenge'. Acara tersebut berlangsung di The Alana Hotel and Conference Sentul City by ASTON.

Program 'Lamb Challenge' ini merupakan bagian dari inisiatif global Lambassador yang melibatkan para profesional di bidang kuliner dan memiliki minat besar dalam mengolah daging domba Australia.

Program ini juga mengeksplorasi keanekaragaman daging domba Australia dengan kelezatannya yang istimewa dan berbagai hidangan Asia. Sebanyak 21 chef terkenal dari Archipelago West Area ikut serta menyajikan hidangan khusus menggunakan potongan daging domba yang bervariasi.

Trade Development Manager MLA, Siti Nur Aini menjelaskan acara ini untuk mengenalkan daging domba Australia ke pasar yang lebih luas lagi. Dia mengatakan daging domba Australia terkenal dengan teksturnya yang empuk dan rasanya yang lembut.

"Kami mau membawa daging domba Australia ke masyarakat Indonesia dan juga meningkatkan konsumsi daging domba Australia," ucap Aini.

Pada ajang ini, para peserta yang diikuti oleh head dan executive chef diminta untuk menyajikan makanan cuisine dengan bahan dasar daging sapi Australia. Diberi waktu 2 jam, para peserta nampak mulai meracik semua bahan hingga menjadi hidangan istimewa.

Momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, para juri yang terdiri dari Chef A.S Windoe, Chef Ika Rizqi Pradana, dan Chef Gilles Marx mengumumkan pemenangnya. Pemenang dari kompetisi ini dimenangkan oleh Executive Chef dari Grand Aston Puncak, Sukma Nuryadinata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Daging Mla daging domba
