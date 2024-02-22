Rahasia Awet Muda, 5 Makanan Anti Aging untuk Pria

BERTAMBAHNYA usia seringkali mempengaruhi kesehatan dan penampilan seseorang, bukan hanya kaum Hawa tapi juga tak terkecuali untuk kaum pria yang mencapai usia 40 tahun ke atas.

Pada tahap ini, metabolisme tubuh cenderung menurun, meningkatkan risiko berbagai penyakit dan tanda-tanda penuaan, termasuk garis halus pada kulit wajah dan tubuh.

Lantas bagaimana cara mengatasi hal ini? Salah satu solusinya adalah dengan mengonsumsi makanan tertentu yang dapat membantu melawan efek penuaan. Dilansir dari NDTV Food, Kamis (22/2/2024) berikut rahasia awet muda dengan lima makanan anti aging untuk pria.

1. Tomat: Tomat, baik dalam bentuk buah atau sayur, pilihan yang tepat untuk diet anti-aging. Tomat mengandung likopen, sejenis fitokimia yang membantu menjaga tubuh tetap muda dan sehat. Kandungan likopen juga dapat membantu mencerahkan kulit dengan menghambat aktivitas kolagenase, membantu melawan tanda-tanda penuaan.

(Foto: Freepik)

2. Ikan atau minyak ikan: Ikan dan minyak ikan menjadi pilihan baik untuk menjaga kesehatan dan tampilan awet muda. Keduanya kaya akan asam lemak omega-3, mendukung fungsi sel-sel tubuh yang sehat dengan melawan peradangan. Protein berkualitas tinggi dalam ikan, juga bisa membantu memperbaiki tekstur kulit dan mengurangi garis-garis halus pada kulit loh!

BACA JUGA: