Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wignyo Rahadi Ungkap Rahasia Bisnis Fesyen Bertahan Lama, Ingatkan soal Komitmen

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:05 WIB
Wignyo Rahadi Ungkap Rahasia Bisnis Fesyen Bertahan Lama, Ingatkan soal Komitmen
Wignyo Rahadi bersama desainer IFC menceritakan rahasia bisnis fesyen bertahan lama. (Foto: Dok IFC)
A
A
A

MEMBANGUN bisnis di bidang fesyen hingga bertahan lama, memang membutuhkan komitmen dari setiap desainer. Itulah pesan dari desainer senior Wignyo Rahadi.

Menurut Wignyo, tantangan seorang desainer Indonesia di tahun 2024 ini, tidak boleh latah. Harus punya komitmen dengan bidang yang digelutinya.

Penasihat dari organisasi Indonesian Fashion Chamber (IFC) ini mencontohkan, desainer yang bisa bertahan saat pandemi karena mempunyai komitmen.

“Jangan buru-buru mengganti jenis usaha atau produk kalau tidak jalan. Harus memperbaiki dulu. Dengan menggarap produk baru, belum tentu diminati,” ucap Wigyo kepada Okezone.com di sela-sela acara inagurasi anggota baru IFC, Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

Menurut desainer ramah ini, membangun branding itu tidak mudah. Pasalnya, karakter brand harus kuat dan itu tidak hanya berlaku di industri fesyen saja.

“Konsisten, itu kuncinya. Tanpa konsisten, tidak mungkin terbranding dengan baik. Kualitas harus dijaga, didukung juga cara membranding, mempublikasikannya,” ujarnya.

Wignyo menambahkan, “Saya konsisten dalam mengolah kain tenun. Satu-satunya desainer yang tidak pakai payet dan lain-lain. Saya hanya mengoptimalkan kain tenun dan tidak memakai brokat. Benar-benar suatu look, outfit berbahan tenun. Jadi, orang hapal bahwa itu karya Wignyo.”

Memang sampai terbentuk karakter itu, kata Wignyo, waktunya tidak sebentar.

“Brand itu kuat, orang mengenal karakter desain kita, membutuhkan waktu. Untuk menciptakan branding, perlu waktu. Harus konsisten dengan style dan kualitas, meski saya juga mengolah batik,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/194/3054103/front_row_paris-yqUM_large.jpg
Front Row Paris: Wadah Desainer Indonesia Pamer Karya, Sasar Buyer Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/194/2962721/ifc-lantik-16-member-baru-pamerkan-karya-perdana-di-ajang-jbm-2024-gwUosVaBhL.jpeg
IFC Lantik 16 Member Baru, Pamerkan Karya Perdana di Ajang JBM 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/194/2962632/ali-charisma-dapat-kejutan-dari-lenny-agustin-di-jmb-2024-hingga-menangis-6fiCMkPNiK.jpeg
Ali Charisma Dapat Kejutan dari Lenny Agustin di JBM 2024 hingga Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/194/2962389/lenny-agustin-resmi-dilantik-sebagai-national-chair-ifc-2024-2027-585Aqgamwe.jpeg
Lenny Agustin Resmi Dilantik sebagai National Chair IFC 2024-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/194/2945630/tya-chandra-member-ifc-semarang-meriahkan-asia-fashion-runway-bawa-koleksi-haiqa-6qzHSJaJH4.jpg
Tya Chandra Member IFC Semarang Meriahkan Asia Fashion Runway, Bawa Koleksi HAIQA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/194/2938907/delegasi-ifc-tampil-di-brics-fashion-summit-2023-moskow-eksplor-wastra-nusantara-go-global-9SNc5fW0ZT.jpg
Delegasi IFC Tampil di BRICS+ FASHION SUMMIT 2023 Moskow, Eksplor Wastra Nusantara Go Global
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement