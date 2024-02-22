Ikut Audisi Miss Indonesia 2024 di Semarang, Peserta Ini Ngaku Ingin Keluar dari Zona Nyaman

GELARAN audisi Miss Indonesia 2024 di Kota Semarang, yang hari ini sudah berjalan di hari kedua ternyata menarik minat peserta yang dari luar Kota Semarang loh!

Salah satunya Yedija Shalom Natalia, gadis berusia 20 tahun yang berasal dari Kabupaten Kudus. Tata-begitu ia disapa mengaku ingin meningkatkan diri dengan mengikuti ajang kecantikan bergengsi seperti Miss Indonesia.

“Ikut ajang audisi beauty pageant ini, saya ingin meningkatkan diri, sama keluar dari zona nyaman,” ujar Tata kala diwawancara MNC Portal di lokasi audisi, Kamis (22/2/2024)

Dia bercerita, modeling adalah aktivitas yang sekarang dilakoninya. Awalnya terjun ke dunia modeling ini dari hanya mengisi waktu luang karena pandemi Covid-19.

“Waktu Covid (pandemi Covid-19), isi waktu luang dengan modelling. Eh ternyata suka di situ,” sambung perempuan bertinggi badan 174 cm itu.