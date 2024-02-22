Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ikut Audisi Miss Indonesia 2024 di Semarang, Peserta Ini Ngaku Ingin Keluar dari Zona Nyaman

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |15:40 WIB
Ikut Audisi Miss Indonesia 2024 di Semarang, Peserta Ini Ngaku Ingin Keluar dari Zona Nyaman
Yedija Shalom, peserta audisi Miss Indonesia 2024 di Semarang (Foto: MPI/ Eka)
A
A
A

GELARAN audisi Miss Indonesia 2024 di Kota Semarang, yang hari ini sudah berjalan di hari kedua ternyata menarik minat peserta yang dari luar Kota Semarang loh!

Salah satunya Yedija Shalom Natalia, gadis berusia 20 tahun yang berasal dari Kabupaten Kudus. Tata-begitu ia disapa mengaku ingin meningkatkan diri dengan mengikuti ajang kecantikan bergengsi seperti Miss Indonesia.

 BACA JUGA:

“Ikut ajang audisi beauty pageant ini, saya ingin meningkatkan diri, sama keluar dari zona nyaman,” ujar Tata kala diwawancara MNC Portal di lokasi audisi, Kamis (22/2/2024)

 

(Foto: MPI/ Eka) 

Dia bercerita, modeling adalah aktivitas yang sekarang dilakoninya. Awalnya terjun ke dunia modeling ini dari hanya mengisi waktu luang karena pandemi Covid-19.

“Waktu Covid (pandemi Covid-19), isi waktu luang dengan modelling. Eh ternyata suka di situ,” sambung perempuan bertinggi badan 174 cm itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement