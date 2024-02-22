Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Audisi Miss Indonesia 2024, Talitha Chelia: Wadah Tepat Banggakan Nama Indonesia

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |13:26 WIB
Audisi Miss Indonesia 2024, Talitha Chelia: Wadah Tepat Banggakan Nama Indonesia
Thalita Chelia peserta audisi Miss Indonesia 2024, (Foto: MPI/ Eka Setiawan)
GELARAN audisi Miss Indonesia 2024 di Kota Semarang memasuki hari kedua, Kamis (22/2/2024). Salah satu peserta audisi yang datang hari ini, adalah Talitha Chelia dari Kota Semarang.

Tata, sapaannya, menyebut ajang kecantikan seperti Miss Indonesia menurutnya jadi wadah sangat tepat untuk membanggakan nama Indonesia terutama bagi para wanita.

“Karena dengan adanya Miss Indonesia, harkat dan martabat wanita jadi lebih tinggi,” ungkapnya kala ditemui MNC Portal di sela-sela sesi audisi.

(Foto: MPI/ Eka Setiawan)

 BACA JUGA:

Gadis berusia 22 tahun tersebut, mengaku termotivasi mengikuti ajang beauty pageant ini karena menurutnya cantik tak hanya dari luar, namun juga harus cantik dari dalam. Melihat Miss Indonesia, meski baru pertama kali mengikuti ajang seperti ini, ia tetap yakin untuk audisi.

