HOME WOMEN FASHION

Tampilan Luna Maya di Milan Fashion Week, Cantik Bak Barbie Hidup

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:23 WIB
Tampilan Luna Maya di Milan Fashion Week, Cantik Bak Barbie Hidup
Luna Maya. (Foto: Instagram)
A
A
A

LUNA Maya terlihat tampil cantik menghadiri acara Milan Fashion Week. Ia hadir untuk menyaksikan koleksi terbaru brand Onitsuka Tiger yang menunjukkan koleksi Autumn/Winter 2024.

Kekasih Maxime Bouttier ini tampil memukau dengan gaya yang playful. Penampilannya pun membuat dia terlihat lebih awet muda.

"Fashion's finest hour in Milan," tulis Luna Maya dalam keterangan fotonya. Berikut penmpilan Luna Maya di Milan Fashion Week 2024 seperti dilansir dari Instagram @lunamaya.

Pakai mini dress

Luna Maya

Potret cantik Luna Maya sata keluar dari mobil dan berjalan menuju venue acara. Dalam foto tersebut gayanya terlihat playful dalam balutan mini dress motif floral dengan aksen one shoulder. Penampilannya terlihat stylish.

Dipadukan dengan booth

Luna Maya

Gaya Luna Maya makin kece dipadukan dengan high boots warna putih. High boots yang ia pakai ini membuat penampilannya makin terlihat keren.

Tampilan rambut yang distyling rapi

Luna Maya

Luna Maya mempercantik tampilannya dengan rambut digerai model wet look. Untuk makeupnya sendiri Luna memilih bold di bagian mata dengan sentuhan warna nude dan juga coklat.

Halaman:
1 2
      
