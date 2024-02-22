Advertisement
FASHION

Potret Cantik Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Pakai Gaun Wayang di Opening Dinner Miss World

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |11:30 WIB
Potret Cantik Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Pakai Gaun Wayang di Opening Dinner Miss World
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022, (Foto: Instagram @audreyyvanessa))
MISS Indonesia 2022 Audrey Vanessa telah tiba di New Delhi, India untuk mengikuti serangkaian final ajang Miss World 2024. Rangkaian acara pun sudah berjalan saat ini, dimulai dengan acara pembukaan, opening dinner.

Menghadiri opening dinner, lewat laman Instagram pribadinya @audreyyvanessa, Audrey memperlihatkan tampilan visual memukaunya. Kali ini terlihat, ia mengenakan gaun wayang dengan dominasi warna dark gray dan hitam.

Gaun yang dikenakan oleh Audrey ini merupakan rancangan desainer Budi Chandrawinata Utomo. Gaun cantik tersebut didesain dengan potongan kain hitam di bagian atas, lalu dipadukan dengan kain motif Batik perpaduan warna coklat dan hitam di bagian bawahnya sebagai rok.

Sedangkan di  bagian atasnya, gaun ini memiliki potongan V neck di bagian depan dan belakang yang memberikan kesan seksi. Terlihat ada beberapa payet yang bersinar menghiasi kain hitam tersebut.

Tidak hanya itu, kemewahan gaun ini juga terlihat pada bagian tangannya dengan hadirnya aksen bulu-bulu hitam yang dirangkai menjadi satu hingga menutupi bagian Pundak ditambah dengan helaian kain hitam menghiasi tangannya.

