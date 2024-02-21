Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ikut Audisi Miss Indonesia 2024, Peserta Ini Ingin Kampanyekan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Pendidikan

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:10 WIB
Ikut Audisi Miss Indonesia 2024, Peserta Ini Ingin Kampanyekan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Pendidikan
Peserta audisi Miss Indonesia 2024 di Semarang, (Foto: MPI/Eka Setiawan)
A
A
A

PROSES audisi Miss Indonesia 2024 RCTI masih terus berlanjut, setelah Bandung kini digelar di Kota Semarang, tepat hari ini Rabu (21/2/2024)

Salah satu peserta audisi hari ini, Nabila Citra Khalisa, lewat ajang Miss Indonesia ia menyebut keinginannya adalah mengkampanyekan pemberdayaan perempuan dan penyetaraan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

“Saya merasa sangat senang dan bangga mengikuti audisi miss Indonesia,” ungkap perempuan asal Kabupaten Kendal tersebut saat diwawancara MNC Portal di lokasi, Rabu (21/2/2024)

 BACA JUGA:

Meski baru berusia 18 tahun, Nabila ternyata sudah punya berbagai pengalaman di ajang kontes kecantikan, di antaranya gelaran Duta Wisata Kabupaten Kendal. Inilah mengapa, ia ingin menggunakan kesempatan Miss Indonesia sebagai ajang yang lebih luas lagi untuk mengkampanyekan perempuan dan penyetaraan pendidikan khususnya bagi anak-anak di Indonesia.

“Menurut saya isu perempuan yang sangat penting adalah tentang pelecehan perempuan, pelecehan seksual bagi perempuan, bahkan anak-anak, bahkan laki-laki pun bisa mengalami pelecehan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
