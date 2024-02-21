5 Potret Fifi Karamoy, Istri Cantik Vincent Rompies yang Jarang Tampil di Depan Kamera

VINCENT Rompies memang dikenal sangat tertutup terhadap keluarganya, termasuk sosok sang istri Fifi Karamoy. Fifi sendiri sekarang bekerja sebagai Business Advisor untuk VINDES.

Memang, belakangan ini keluarga Vincent tengah menjadi sorotan netizen, setelah anak sulungnya melakukan bullying di sekolah bersama dengan teman-teman satu gengnya. Kasus perundungan yang dilakukan oleh anak sulung Vincent dan Fifi, Legolas Rompies memang sangat mengejutkan masyarakat Indonesia.

Atas kejadian tersebut, banyak netizen yang penasaran bagaimana sosok ibu Legolas, yang melahirkan dan membesarkannya. Berikut ini 5 potret Fifi Karamoy ibu dari Legolas Rompies seperti dilansir dari berbagai sumber.

Tidak hanya cantik, Fifi Karamoy juga cerdas

Fifi Karamoy memiliki nama asli Irfita Karina Karamoy. Dirinya memiliki garis keturunan Minahasa. Fifi Karamoy merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Kemudian, dirinya melanjutkan kariernya menjadi penyiar di Prambors. Kemampuannya selama bekerja membuat keriernya terus meroket.

Dilansir dari laman LinkedIn pribadinya setelah menjadi penyiar, Fifi Karamoy menjadi produser, broadcaster, dan Creative Coordinator di Prambors. Kemudian, dirinya beralih pekerjaan sebagai Humas dan Promotion Executive. Lalu, dirinya juga Hard Rock FM sebagai Program Director. Kini, Fifi Karamoy menjadi creative house di VINDES.

Fifi Karamoy menikah dengan Vincent Rompies

Fifi Karamoy menjatuhkan hatinya pada sosok Vincent Rompies dan memutuskan untuk menikah pada tahun 2005 silam. Sebelumnya Fifi merupakan produser di salah satu stasiun Radio, dan di sana dia bertemu dengan Vincent Rompies.

Romantis Tapi tidak di Publikasikan

Fifi Karamoy dan Vincent sangat harmonis. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama bak anak muda yang sedang pacaran. Namun, hubungan romantis keduanya jarang terlihat oleh publik. Kehidupan Fifi dan Vincent sangat damai jauh dari pemberitaan miring.