HOME WOMEN LIFE

Lebih Dekat dengan Megawati Hangestri, Atlet Voli Indonesia yang Mentas di Liga Korea Selatan

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |17:44 WIB
Lebih Dekat dengan Megawati Hangestri, Atlet Voli Indonesia yang Mentas di Liga Korea Selatan
Atlet voli Indonesia, (Foto: AladinMall)
A
A
A

MEGAWATI  Hangestri adalah atlet voli Indonesia yang kini mentas di liga voli putri Korea Selatan alia Korean V-League 2023/2024. Pemilik nama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi ini langsung mencuri perhatian mendunia tampil apik dalam setiap pertandingan bersama klubnya, Daejeon CheongKwanJang Red Sparks.

Megawati debut di liga voli putri Korea Selatan  pada tanggal 17 Oktober 2023. Meski kala itu timnya kalah, nama Megawati terus menjadi sorotan masyarakat Korea Selatan, terutama setelah keberhasilannya menjadi MVP di putaran pertama Korean V-League.

Media-media Korea Selatan pun ramai menyoroti keberhasilan Megawati yang kala itu mampu mengalahkan beberapa pevoli wanita lainnya seperti Gisele Silva (GS Caltex), Kim Yeon Kyung (Incheon Pink Spiders) hingga Vanja Bukilic (Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass).

Prestasi Megawati tersebut membuatnya mencatatkan sejarah baru di Korean V-League sebagai pemain asing Asia pertama yang meraih gelar MVP. Dengan segala prestasi yang diraih, membuat banyak penggemar voli penasaran dengan sosok Megawati Hangestri.

Alhasil, banyak yang penasaran dengan sosok atlet voli Indonesia asal Jember tersebut tersebut. Berikut profil dan perjalanan karir Megawati.

Halaman:
1 2 3
      
