Ramai Kasus Aksi Bullying di Sekolah, Kak Seto: Seolah Hal Wajar

AKSI bullying atau perundungan yang dilakukan sekelompok geng siswa di SMA Binus Serpong, Tangerang sedang ramai jadi buah bibir, dan semakin mendapatkan perhatian publik. Pasalnya, bullying tersebut dilakukan bukan hanya secara verbal, melainkan juga adanya tindakan kekerasan fisik.

Tindakan perundungan verbal dan fisik ini, bahkan membuat korban sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Psikolog anak, Kak Seto turut menyoroti aksi bullying yang dilakukan sekelompok siswa pelajar tersebut.

Ia mengatakan bahwa bullying bisa terus terjadi jika dibiarkan begitu saja. Oleh karenanya, tindakan perundungan harus mendapatkan perhatian yang serius agar tidak menjadi suatu hal yang dianggap wajar dan dinormalkan.

“Jadi seolah-olah bullying adalah hal yang wajar, hal yang lumrah terjadi pada anak-anak, apalagi yang sedang tumbuh dan berkembang dengan berbagai dinamikanya,” kata Kak Seto, dikutip dari unggahan video dalam akun Instagram pribadinya, @@kaksetosahabatanak, Rabu (21/2/2024)