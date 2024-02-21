Potret Pangeran William di BAFTA Awards, Hadir Tanpa Didampingi Kate Middleton

BRITISH Academy Film Awards atau BAFTAs resmi dilaksanakan pada pekan silam. Penghargaan ini diberikan pada para insan perfilman dari sutradara, produser hingga penulis Inggris.

Tapi, selain para artis yang hadir dari BAFTA Awards 2024 kemarin. Pangeran William yang kerap terlihat bersama Kate Middleton, Princess of Wales, tampak pergi sendirian ke acara bergengsi tersebut.

Acara yang dihadiri para selebritis atau dikenal dengan World Star ini digelar pada 18 Februari 2024 di London, Inggris, tepatnya Museum Kerajaan Southbank Centre. Sementara itu, Pangeran William tampaknya menghadiri BAFTA Awards sendirian saat Kate Middleton menjalani masa pemulihan setelah operasi perut.

Pangeran William pun tampak mengenakan jas bludru navy, dengan paduan celana hitam dengan kemeja dan sapu tangan putih yang senada. Tidak lupa, untuk menyempurnakan penampilannya dia menggunakan dasi kupu-kupu yang menawan.

Sebagai Presiden British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) sejak 2010 silam, Pangeran William menyebut istrinya tidak dapat menemaninya. Oleh karena itu dia pun menyampaikan permintaan maafnya terkait sang istri dalam acara tersebut.