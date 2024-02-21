Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pangeran William di BAFTA Awards, Hadir Tanpa Didampingi Kate Middleton

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |16:12 WIB
Potret Pangeran William di BAFTA Awards, Hadir Tanpa Didampingi Kate Middleton
Pangeran William. (Foto: Highend)
A
A
A

BRITISH Academy Film Awards atau BAFTAs resmi dilaksanakan pada pekan silam. Penghargaan ini diberikan pada para insan perfilman dari sutradara, produser hingga penulis Inggris.

Tapi, selain para artis yang hadir dari BAFTA Awards 2024 kemarin. Pangeran William yang kerap terlihat bersama Kate Middleton, Princess of Wales, tampak pergi sendirian ke acara bergengsi tersebut.

Acara yang dihadiri para selebritis atau dikenal dengan World Star ini digelar pada 18 Februari 2024 di London, Inggris, tepatnya Museum Kerajaan Southbank Centre. Sementara itu, Pangeran William tampaknya menghadiri BAFTA Awards sendirian saat Kate Middleton menjalani masa pemulihan setelah operasi perut.

Pangeran William pun tampak mengenakan jas bludru navy, dengan paduan celana hitam dengan kemeja dan sapu tangan putih yang senada. Tidak lupa, untuk menyempurnakan penampilannya dia menggunakan dasi kupu-kupu yang menawan.

Sebagai Presiden British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) sejak 2010 silam, Pangeran William menyebut istrinya tidak dapat menemaninya. Oleh karena itu dia pun menyampaikan permintaan maafnya terkait sang istri dalam acara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/612/3109047/pangeran_william_dikabarkan_indentifikasi_keluarga_yang_bantu_dirinya_saat_jadi_raja-PGwY_large.jpg
Pangeran William Dikabarkan Indentifikasi Keluarga yang Bantu Dirinya saat Jadi Raja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/612/3084537/pangeran_william_curhat_dan_sebut_2024_sebagai_tahun_terberat-8PyX_large.jpg
Pangeran William Curhat dan Sebut 2024 sebagai Tahun Terberat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990227/kate-middleton-fokus-pengobatan-sakit-kanker-pangeran-william-siaga-dampingi-ketiga-anaknya-AKRJWEupr6.jpg
Kate Middleton Fokus Pengobatan Sakit Kanker, Pangeran William Siaga Dampingi Ketiga Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/612/2983919/4-potret-rose-hanbury-model-yang-dituding-jadi-selingkuhan-pangeran-william-Bz9XrVsUkc.jpg
4 Potret Rose Hanbury, Model yang Dituding Jadi Selingkuhan Pangeran William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/31/612/2603048/kate-middleton-dan-pangeran-william-absen-di-pesta-ulang-tahun-anak-meghan-markle-X3gMUpA9iZ.JPG
Kate Middleton dan Pangeran William Absen di Pesta Ulang Tahun Anak Meghan Markle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/14/194/2594300/5-potret-cantik-rose-hanbury-diduga-selingkuhan-pangeran-william-kate-middleton-harus-waspada-ZujqdXcPe3.jpg
5 Potret Cantik Rose Hanbury Diduga Selingkuhan Pangeran William, Kate Middleton Harus Waspada?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement