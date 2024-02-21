Viral Pria Mirip Gibran Rakabuming, Netizen: Versi Belum Dapat Makan Siang Gratis

BANYAK yang mengatakan bahwa setiap manusia di bumi memiliki setidaknya satu hingga tujuh kembaran tidak sedarah. Pasalnya, ada beberapa orang yang memang memiliki kemiripan dengan seseorang yang mereka tidak kenal alias tidak memiliki hubungan darah.

Tidak terkecuali beberapa artis hingga tokoh terkenal lainnya. Salah satunya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming.

Jika sebelumnya, sudah banyak orang-orang yang viral karena mirip dengan Jokowi, baru-baru ini justru viral seorang pria yang memiliki wajah yang mirip dengan Gibran.

Penampakan wajah pria mirip Gibran Rakabuming tersebut pertama kali dibagikan di akun X @Pai_C1, lewat sebuah unggahan video. Dalam video tersebut, penampakan wajah pria tersebut memang tampak sangat mirip dengan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu.

Namun, postur tubuh pria tersebut tampak sedikit lebih kurus dari Gibran. Penampilannya juga agak sedikit lebih simpel dengan kaos oblong yang dikenakannya.

Dalam video tersebut, terlihat juga momen di mana pria tersebut memiliki gaya bicara yang jug mirip dengan Gibran. Bahkan, di akhir video, pria yang tidak diketahui namanya tersebut turut melempar ekspresi senyum tipis yang khas seperti Gibran.